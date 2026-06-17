Graduación en Rikers Island: 57 jóvenes obtienen su diploma y una historia inspira un nuevo programa de mentoría

La temporada de graduaciones también llegó a Rikers Island. Un total de 57 estudiantes de la East River Academy recibieron este martes sus diplomas y certificados en una ceremonia marcada por historias de superación, mensajes de esperanza y el anuncio de una nueva iniciativa destinada a fortalecer el apoyo entre estudiantes encarcelados.

El evento contó con la presencia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien felicitó a los graduados por continuar sus estudios pese a las dificultades que enfrentan mientras permanecen detenidos en el complejo penitenciario.

“Muchos de ustedes llegaron a Rikers sumidos en la incertidumbre y la desesperación”, expresó Mamdani durante su discurso. “Y, sin embargo, no se rindieron ante esa alienación. No se dejaron vencer por la adversidad que tenían por delante. En cambio, eligieron seguir adelante”.

La East River Academy atiende a jóvenes privados de libertad de entre 18 y 21 años, quienes tienen la oportunidad de obtener un diploma de escuela secundaria o un certificado de equivalencia educativa (GED) mientras esperan la resolución de sus procesos judiciales.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Elijah Smith, un estudiante que aseguró que ingresar a las aulas transformó por completo su forma de ver el futuro. Durante la ceremonia relató que asistir a clases le permitió recuperar una sensación de autonomía en un entorno donde la mayoría de las decisiones son tomadas por otras personas.

“Cuando empecé a ir a la escuela, me sentí liberado. Sentí que estaba tomando mis propias decisiones”, explicó ante sus compañeros y familiares. Su compromiso fue más allá de completar sus estudios. Aunque terminó el programa hace 3 meses, siguió en la escuela para apoyar a otros estudiantes y alentarlos a graduarse.

Smith reveló que pidió autorización especial para seguir visitando la escuela, después de haber completado sus estudios. Su objetivo era ayudar a otros jóvenes a mantenerse enfocados en sus metas académicas y promover la creación de un programa formal de mentoría remunerada.

Su iniciativa llamó la atención del rector de las escuelas de la ciudad, Kamar Samuels, quien aseguró que una conversación con Smith lo llevó a reflexionar sobre qué más podía hacerse para apoyar a los estudiantes de East River Academy.

Como resultado, Samuels anunció durante la ceremonia el lanzamiento de una nueva iniciativa de liderazgo orientada a crear más oportunidades de mentoría dentro de la escuela. El programa buscará que estudiantes con experiencia académica y personal puedan acompañar a otros jóvenes durante su proceso educativo.

“Si él puede hacer esto, yo puedo hacer mucho más como rector”, afirmó Samuels al presentar el proyecto.

El alcalde también destacó el impacto que Smith ha tenido dentro de la comunidad escolar. “Elijah se ha convertido en una inspiración para sus compañeros de clase, impulsándose a sí mismo y a sus compañeros a esforzarse por más”, señaló.

Educación como herramienta de transformación

Smith, quien enfrenta cargos de intento de robo y agresión, expresó su deseo de resolver pronto su situación judicial para regresar a casa y perseguir una nueva meta profesional: convertirse en técnico de emergencias médicas.

Según explicó, la educación ha sido una pieza fundamental en su proceso de cambio personal y cree que otros jóvenes encarcelados pueden beneficiarse de la misma oportunidad.

“Aquí todos queremos cambiar. La escuela es, sin duda, parte de ese cambio. Con tu educación, podrías cambiar mucho. Podrías cambiar el mundo”, afirmó.

Entre los graduados también se encontraba el estudiante con el promedio académico más alto de la promoción, quien enfrenta cargos por intento de asesinato relacionados con un incidente ocurrido en una estación del metro de Brooklyn. Durante su intervención, reconoció que llegó a Rikers tras dejarse dominar por la ira, pero aseguró que su experiencia educativa le ayudó a aprender a controlar sus emociones y asumir responsabilidad por sus acciones.

La ceremonia dejó en evidencia el papel que la educación puede desempeñar dentro del sistema penitenciario juvenil. Más allá de los delitos que enfrentan los estudiantes y del desenlace de sus procesos judiciales, la graduación representó para decenas de jóvenes una oportunidad para replantear su futuro y demostrar que el aprendizaje puede convertirse en un punto de partida hacia una nueva etapa de sus vidas.

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