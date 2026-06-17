La ensalada perfecta para cerrar el día: atún, aguacate y pepino como aliados

Los estudios científicos revelan que las cenas tardías y copiosas son enemigas de la digestión, tienden a sobrecargar el hígado y los riñones, a subir los picos de glucosa en sangre y el riesgo cardiovascular. No se trata de alarmarse, sino de conocer los efectos de lo que comemos y cuáles son las mejores opciones.

Por ejemplo, la combinación de una lata de atún, un aguacate y un pepino en una ensalada puede ser una gran aliada para una cena saciante, con aporte de grasas naturales, buen aporte de agua ideal para el verano y, sobre todo, para no sobrecargar tu sistema digestivo.

¿Cómo influye el horario de la comida en la salud?

Un estudio publicado en Nature Communications, realizado por el ISGlobal y el INRAE, evaluó datos de más de 100.000 personas, arrojando importantes hallazgos sobre la relación entre el ritmo circadiano, las horas de comida y la salud cardiovascular.

Los investigadores descubrieron que cenar tarde es un peligro latente, por lo que realizar la última comida del día después de las 9:00 p. m. incrementa significativamente el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Mientras que prolongar el tiempo de ayuno nocturno (por ejemplo, entre la cena y el desayuno del día siguiente) se asocia con un menor riesgo de sufrir un ictus u otras afecciones cerebrovasculares.

Por esta razón, una ensalada fresca con estos tres ingredientes como protagonistas no solo cumple el papel a nivel nutricional, sino que es una forma deliciosa de cerrar el día.

Los tres aliados del plato

Aguacate: es una fuente natural de grasas cardiosaludables, rico en magnesio, potasio y otros minerales. El consumo de aguacate se asocia con un mejor funcionamiento del sistema nervioso y muscular; además, favorece la digestión, mejora la retención de líquidos y combate el estreñimiento.

El aguacate es una fruta rica en nutrientes y versátil. Crédito: Shutterstock

Pepino: es una excelente fuente de agua, rica en vitamina A, vitamina C y potasio. Es un ingrediente que hidrata profundamente, ayuda a eliminar toxinas a través de la orina y combate la retención de líquidos.

Crédito: shutterstock

Atún: es una proteína de alto valor biológico, rica en ácidos grasos omega-3, de fácil digestión y con un aporte nutricional que favorece enormemente la sensación de saciedad.

Receta de ensalada de lechuga, aguacate y pepino

Ingredientes

1 lechuga verde rizada

1 pepino

1 lata de atún

½ cebolla

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

El jugo de un limón

Una pizca de sal

Una pizca de pimienta negra molida

Paso a paso

1. Preparar la base verde: lavado y desinfección.

Lava muy bien la lechuga para retirar todo rastro de suciedad y bacterias. Escurre bien y centrifuga de ser necesario.

2. Cortar los vegetales:texturas frescas.

Lava y corta el pepino en medias lunas sin semillas. Corta el aguacate por la mitad, retira la semilla y la cáscara, y córtalo en cubos medianos.

3. Suavizar la cebolla:truco culinario.

Limpia y corta la cebolla en rodajas, remoja en agua y un poquito de vinagre blanco para suavizar su sabor. Luego, escúrrela bien.

4. Montar el bowl:mezcla suave.

En un bowl, agrega la lechuga cortada en tiras, el pepino, la cebolla blanca, el aguacate y el atún en lomos.

5. Aliñar y servir:toque final.

Mezcla suavemente e incorpora las dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. ¡Integra los ingredientes y a disfrutar!

Sigue leyendo:

.6 alimentos cotidianos que aceleran el envejecimiento de tu piel (según la ciencia)

.¿Por qué mezclar café con estos 5 alimentos es un error digestivo y nutricional?

.Hábitos de vida saludable: la estrategia nutricional de un oncólogo para llegar lúcido a los 97 años