Menos alumnos por aula en Nueva York: plan de la alcaldía, pero aún no hay espacio suficiente

Tras convencer a los legisladores estatales de que les concedieran más plazo, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York presentaron un plan para reducir el tamaño de las clases que destina $244 millones de dólares a la contratación de nuevos maestros en 360 planteles para el año escolar que comenzará en septiembre.

Según el plan, las autoridades aún están ultimando la cifra de plazas docentes asignadas a cada escuela. Si bien cerca de 1,000 escuelas disponen de espacio suficiente, hay unas 600 que no cuentan con él, destacó Daily News.

El borrador responde a una ley estatal de 2022 que estableció límites de entre 20 y 25 alumnos por aula, según el curso. Inicialmente las escuelas de la ciudad tenían hasta 2028 para cumplir plenamente la norma; sin embargo, gracias a unas enmiendas aprobadas por la Legislatura estatal —y cuya promulgación por parte de la gobernadora Kathy Hochul se espera en breve—, dispondrán hasta 2030 para implementar gradualmente dichos límites, aunque comenzarían desde el próximo septiembre.

Actualmente 64% de las clases en toda la ciudad cumple con los nuevos límites, superando el objetivo anual del 60% que anteriormente sólo se lograba mediante exenciones. Alrededor de un tercio de las aulas que no cumplen con la norma exceden los límites por apenas uno a tres estudiantes. Dado que está previsto que se promulgue una ley que amplíe los plazos, las escuelas de la ciudad deberán alcanzar un 70% de cumplimiento el próximo año escolar (2026-27).

La partida de $244 millones casi duplica la inversión que el alcalde Zohran Mamdani anunció el mes pasado como parte de su plan presupuestario ejecutivo. No está claro si este nuevo gasto afectará a los 500 millones de dólares en ahorros con los que Mamdani contaba para ayudar a cubrir el déficit presupuestario de la ciudad. Los portavoces escolares no ofrecieron explicaciones inmediatas sobre esta discrepancia.

Mamdani también destinó $1,500 millones de dólares a crear más espacio en las aulas, aunque el informe no estima cuántas plazas nuevas se necesitan para cumplir la ley. «Lograr clases más reducidas este otoño —algo que todo alumno y maestro merece— requerirá una inversión real, una colaboración auténtica y una planificación sólida», declaró el alcalde.

«Eso implica construir las aulas que necesitamos, contratar a los maestros que nuestras escuelas merecen, involucrar a las familias y a los educadores en cada etapa del proceso y explorar todas las vías posibles para cumplir la normativa», añadió.

El nuevo plan afirma que por primera vez las autoridades escolares y los organismos de construcción han trazado una «hoja de ruta clara» para aquellas escuelas que carecen de espacio suficiente para ajustarse a los límites en los próximos años. No obstante, el proyecto no especifica qué escuelas recibirán más espacio ni en qué plazo.

Entre las que carecen de espacio, decenas ya tienen una solución prevista -como un anexo ya planificado, un proyecto de infraestructura con ubicación definida o la redistribución de espacio sobrante en edificios compartidos-, según indica el plan. Muchas necesitarán nuevas aulas o proyectos de infraestructura de mayor envergadura para los cuales aún no se ha determinado una ubicación.

Y aunque los funcionarios de educación todavía no proponen cambios importantes en la matrícula para el próximo año escolar -citando preocupaciones sobre la posibilidad de que menos estudiantes obtengan plaza en sus escuelas de primera opción y abandonen el sistema escolar de la ciudad-, el plan abrió la puerta a que 45 escuelas realicen “pequeños ajustes en la matrícula”.

Hasta 90 escuelas podrían ser candidatas a cambios de ubicación o fusiones, un método que el canciller escolar (Departamento de Educación, DOE) Kamar Samuels ha utilizado en el pasado; el caso más reciente fue cuando propuso cambios en escuelas del Upper West Side para crear espacio para otra saturada del distrito. Esos planes están actualmente en pausa.

La inversión de $244 millones de dólares en nuevos maestros complementa los $450 millones asignados inicialmente el año pasado por el entonces alcalde Eric Adams para contratar a 3,700 docentes en 750 planteles. Las escuelas que se beneficiarán de los nuevos fondos fueron seleccionadas según la necesidad económica, la capacidad escolar y el cumplimiento actual de la normativa, en ese orden.

Algunos defensores han criticado el proyecto por su falta de detalles. “El estado concedió al alcalde una prórroga de dos años a cambio de su promesa de que se tomaba en serio la elaboración de un plan plurianual real que finalmente lograra los objetivos de la ley”, afirmó Leonie Haimson, directora ejecutiva del grupo defensor Class Size Matters. “Sin embargo, nada de esto se refleja en este documento”.

“En resumen”, dijo Haimson, “no ofrece garantías a los padres de que el alcalde Mamdani hablaba en serio cuando prometió reiteradamente, durante su campaña electoral, que reduciría el tamaño de las clases para ofrecer a sus hijos las aulas más pequeñas que necesitan y merecen”.

La matrícula de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York podría registrar una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas. Un nuevo informe elaborado para la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCA) proyecta que el sistema escolar perderá más de 153,000 estudiantes para el año escolar 2034-35, una reducción que impactará a los 5 condados y casi todos los distritos escolares de la ciudad.