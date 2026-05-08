Escuelas de NYC podrían perder 153,000 estudiantes en la próxima década, según estudio

La matrícula de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York podría registrar una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas.

Un nuevo informe elaborado para la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCA) proyecta que el sistema escolar perderá más de 153,000 estudiantes para el año escolar 2034-35, una reducción que impactará a los 5 condados y casi todos los distritos escolares de la ciudad.

El estudio, preparado por la firma Statistical Forecasting, analizó las tendencias demográficas, migratorias y de vivienda para estimar la inscripción escolar desde el ciclo 2025-26 hasta 2034-35. Las proyecciones abarcan desde prekinder hasta el 12° grado y reflejan cambios profundos en la composición poblacional de la ciudad.

Actualmente, la matrícula total del sistema escolar público de Nueva York es de 873,780 estudiantes, excluyendo programas especiales y escuelas fuera de las instalaciones de la SCA. Sin embargo, en los próximos 10 años la cifra podría descender hasta 721,251 alumnos.

Brooklyn, Queens y el Bronx enfrentarían las mayores pérdidas

Según el informe, Brooklyn sería el condado más afectado, con una pérdida estimada de 45,000 estudiantes. Queens seguiría con una disminución de 43,000 y el Bronx con cerca de 35,000 alumnos menos.

A nivel de distritos escolares comunitarios, casi todos mostrarán reducciones de matrícula, excepto el Distrito 28 en Queens. Los descensos más pronunciados se esperan en los distritos 24 y 25 de Queens; los distritos 15 y 20 de Brooklyn; y el distrito 10 del Bronx.

Las escuelas secundarias tampoco escaparían a la tendencia. La ciudad proyecta que la matrícula de high school caerá de 275,659 estudiantes en 2024-25 a 233,130 en 2034-35. Staten Island sería el único condado con un incremento proyectado en estudiantes de secundaria.

Expertos demográficos señalan que la disminución responde a varios factores combinados: menos nacimientos, envejecimiento de la población y cambios migratorios posteriores a la pandemia.

Brooklyn es el condado en donde se registrará la mayor caída de estudiantes en un futuro próximo. (Foto: Mike Groll/AP)

Menos niños y una ciudad que envejece

El reporte destaca que NYC continúa experimentando un “envejecimiento” poblacional. Entre 2020 y 2024 aumentó el número de residentes mayores de 60 años, mientras disminuyeron prácticamente todos los grupos menores de esa edad.

Las reducciones más marcadas ocurrieron entre personas de 20 a 29 años, así como en los grupos de 0 a 4 y de 5 a 9 años, segmentos estrechamente relacionados con la futura población escolar.

Aunque la población total de la ciudad creció en 87,000 personas entre 2023 y 2024, alcanzando 8.47 millones de habitantes, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por migración internacional y no por nacimientos.

En 2024, Nueva York recibió un saldo neto positivo de 144,000 personas provenientes de otros países, mientras perdió 91,000 residentes hacia otros estados del país. El resultado final fue un aumento migratorio neto de 53,000 personas, el primero positivo en años recientes.

Pese a ello, el número de nacimientos sigue lejos de los niveles históricos. En 2023 se registraron 85,685 nacimientos, alrededor de 25,000 menos que en 2014.

La caída ha sido particularmente fuerte entre familias afroamericanas. Desde el año 2000, los nacimientos de bebés negros en la ciudad disminuyeron de 31,900 a apenas 15,400 anuales.

Los estudiantes hispanos seguirán siendo mayoría

El análisis por raza y etnicidad muestra que los estudiantes hispanos continuarán siendo el grupo más numeroso dentro del sistema escolar público.

Actualmente, representan el 43.2% de la matrícula total, con 377,826 estudiantes. Aunque se proyecta una reducción de casi 69,000 alumnos hispanos para 2034-35, seguirán siendo el grupo predominante en las escuelas públicas de la ciudad.

Los estudiantes asiáticos y amerindios constituyen el segundo grupo más grande, con 181,111 alumnos actualmente. El informe prevé una disminución de más de 33,000 estudiantes en la próxima década.

La matrícula afroamericana también continuará cayendo. Hoy existen 168,366 estudiantes negros en el sistema, pero la proyección indica que la cifra podría bajar a 127,073 para 2034-35.

En contraste, los estudiantes blancos registrarían la caída más moderada. Incluso, después de varios años de descenso, el informe anticipa una ligera recuperación hacia el final del período proyectado.

Vivienda nueva no se traduce en más estudiantes

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que el auge de construcción residencial no ha logrado revertir la caída escolar.

En 2024 se construyeron 33,861 nuevas unidades de vivienda en Nueva York, la cifra más alta del período histórico analizado. Brooklyn y Queens encabezaron el desarrollo inmobiliario con 13,500 y 8,200 unidades nuevas, respectivamente.

Sin embargo, los nuevos desarrollos no necesariamente están atrayendo familias con hijos en edad escolar. Muchas de las nuevas viviendas son ocupadas por adultos jóvenes, personas solteras o residentes de mayores ingresos con familias más pequeñas.

Además, el crecimiento de las escuelas charter parece haberse desacelerado significativamente. Actualmente operan 285 escuelas charter en la ciudad con una matrícula de 148,089 estudiantes, aunque el aumento reciente ha sido mucho menor debido al límite estatal para nuevas autorizaciones.

Las proyecciones podrían tener implicaciones importantes para el futuro de la educación pública en Nueva York, incluyendo cierres de escuelas, reorganización de recursos y cambios en la planificación de infraestructura escolar en los próximos años.

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