Escuelas de Nueva York advierten que será difícil cumplir meta de alumnos por aula

Kamar Samuels, director del sistema de escuelas públicas de Nueva York, advirtió que será complicado alcanzar el nivel de cumplimiento exigido por la ley estatal que limita el tamaño de las clases, a pesar de la disminución sostenida en la matrícula.

Durante una audiencia del Concejo Municipal, señaló que la ciudad difícilmente llegará al 80% de cumplimiento para el próximo año escolar. Según explicó, actualmente el sistema se sitúa en un 64%, de acuerdo con información reseñada por The New York Post.

La normativa, aprobada en 2022, establece que para el año escolar 2026-2027 las aulas deben tener un máximo de 20 estudiantes en grados K-3, 23 en los grados 4 a 8 y 25 en secundaria. Un año después, en 2027-2028, el cumplimiento debe ser total.

Las dificultades surgen incluso cuando el distrito escolar más grande del país ha perdido estudiantes en la última década.

Datos citados por el medio, provenientes de la Citizens Budget Commission, indican que la matrícula cayó cerca de 17% —unos 164,000 alumnos— entre los años escolares 2014-2015 y 2023-2024. Además, se proyecta una reducción adicional de 70,000 estudiantes para 2033-2034.

Para el ciclo 2024-2025, el sistema contó con poco más de 906,000 estudiantes.

En la misma audiencia, la presidenta de la Autoridad de Construcción Escolar, Nina Kubota, respaldó la posibilidad de extender el plazo para cumplir con la ley. Explicó que la agencia está evaluando soluciones caso por caso, revisando tanto escuelas individuales como grupos dentro de cada subdistrito.

La CBC también planteó que la ciudad debería solicitar una exención o prórroga, al considerar que el mandato podría implicar un gasto elevado. Según sus estimaciones, aplazar la implementación podría ahorrar más de $1,600 millones de dólares el próximo año fiscal.

La organización cuestionó además la distribución de recursos y señaló que parte del financiamiento se ha dirigido a escuelas con menores necesidades.

El presupuesto preliminar del alcalde Zohran Mamdani, que asciende a $127,000 millones de dólares, contempla cerca de 543 millones adicionales para el próximo año escolar con el objetivo de reducir el tamaño de las clases.

Por su parte, el senador estatal John Liu, impulsor de la ley, indicó recientemente que estaría dispuesto a considerar ajustes en el calendario de implementación, en medio de las dificultades que enfrenta la ciudad para cumplir con los objetivos establecidos.

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