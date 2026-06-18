Chyno y Nacho anuncian su “Radio Venezuela World Tour”

Las canciones que acompañaron fiestas, romances y generaciones enteras volverán a sonar en vivo. Chyno y Nacho anunciaron oficialmente “Radio Venezuela World Tour”, una gira internacional con la que recorrerán varios países entre 2026 y 2027 y que representa el capítulo más ambicioso de su esperado regreso.

La noticia fue compartida por Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza a través de Instagram, donde publicaron un mensaje cargado de emoción para sus seguidores.

“Han pasado muchas cosas para llegar hasta aquí… pero hay algo que nunca cambió: las ganas de volver a encontrarnos con ustedes. Con muchísima emoción les anunciamos oficialmente el Radio Venezuela World Tour 2026-2027”, escribieron.

Aunque todavía no se conocen las fechas exactas ni se ha iniciado la venta de entradas, los artistas adelantaron que el recorrido incluirá Venezuela, Estados Unidos, varios países de Latinoamérica, destinos del Caribe y ciudades europeas.

Entre los países que se ven en el final del video están México, Colombia, Perú, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Puerto Rico, sumado a otros.

“Vamos a recorrer Venezuela, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa, llevando este proyecto que nació desde el corazón a cada rincón donde haya una historia, un recuerdo y una canción que nos una”, afirmaron.

Un espectáculo inspirado en sus raíces

La gira toma su nombre de “Radio Venezuela”, el álbum que el dúo lanzó en abril de este año y que marcó una nueva etapa en su trayectoria. El proyecto nació como un homenaje a la identidad venezolana y a los sonidos que acompañaron la formación artística de ambos cantantes.

Según explicaron, los conciertos incluirán tanto los éxitos que impulsaron su carrera internacional como material reciente.

“Radio Venezuela es un álbum que nos permitió reconectar con nuestras raíces, con nuestra cultura y con toda la gente que ha estado a nuestro lado a lo largo de los años”, señalaron.

El disco también reunió colaboraciones con figuras destacadas de la música venezolana actual como Danny Ocean, Lasso, Elena Rose y Rawayana.

Una historia de éxito, pausa y regreso

La trayectoria de Chyno y Nacho comenzó en 2007, cuando ambos decidieron emprender un camino propio tras su paso por la agrupación Calle Ciega. Su propuesta, que fusionó reguetón, merengue y ritmos tropicales, rápidamente encontró eco en toda América Latina.

Uno de los momentos más importantes llegó en 2010 con “Mi Niña Bonita”, tema que se convirtió en un fenómeno internacional y los llevó a conquistar un Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana, además de varios Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro y reconocimientos en el Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, en 2017 anunciaron una separación temporal después del éxito de “Andas en mi cabeza” para concentrarse en proyectos individuales.

El camino de regreso no fue sencillo. En 2020, Chyno Miranda enfrentó una dura batalla de salud tras contagiarse de COVID-19. Las complicaciones derivaron en neuropatía periférica y posteriormente en una encefalitis que afectó seriamente su movilidad, el habla y otras capacidades.

Tras años de rehabilitación, comenzaron a aparecer juntos nuevamente en escenarios y presentaciones especiales. Entre 2023 y 2024 ese acercamiento se fortaleció con colaboraciones acústicas y actuaciones en Venezuela y Miami.

Ahora, con una nueva gira internacional en marcha, el dúo venezolano busca celebrar un catálogo lleno de éxitos y una historia de perseverancia que logró reunirlos otra vez frente a su público.

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