Backstreet Boy Howie D lanzó pegajosa canción en español

Hubo un momento en que el español parecía una meta pendiente para Howie Dorough. Después de décadas de éxito mundial junto a los Backstreet Boys, el cantante decidió dar un paso que llevaba años imaginando y que ahora se convierte en realidad con el lanzamiento de “Coqui”, su primer sencillo oficial completamente en español.

La canción fue estrenada en exclusiva por Billboard el 17 de junio y llegó a las plataformas este 18 de junio. Se trata de una propuesta que mezcla ritmos de “afrobeats” con una atmósfera caribeña marcada por sonidos del mar y del coquí, el pequeño anfibio convertido en símbolo de Puerto Rico.

Para Howie, este lanzamiento tiene un significado que va mucho más allá de la música. Nacido en Orlando, Florida, de madre puertorriqueña y padre originario de Georgia, el artista explicó a Billboard que esta canción representa una conexión profunda con sus orígenes.

“Al hacer esta canción, quería identificarme con cosas que eran verdaderas para mí, sobre la cultura, la gente y mi herencia”, señaló. “De aquí es mi madre y con esto siento la mayor conexión desde que crecí. Con esta canción, estoy conectando adecuadamente con mis raíces, y nunca me había sumergido completamente hasta ahora”, añadió.

El reto que comenzó desde el idioma

Aunque muchos seguidores recuerdan sus interpretaciones en español con los Backstreet Boys en canciones como “Nunca te haré llorar” y “Donde quieras yo iré”, el cantante reconoce que nunca había afrontado un proyecto propio de estas características.

Según contó a Billboard, crecer en el sur de Florida durante las décadas de los 70 y 80 no le permitió desarrollar plenamente el idioma. Por eso, cuando decidió grabar “Coqui”, asumió el proceso con paciencia y mucha humildad.

“Quería sonar auténtico, y la música se sentía real para mí, se sentía muy natural”, explicó. “Fue casi como reentrenar mi lengua para entender, fue como un niño aprendiendo un idioma por primera vez. Fui muy humilde, me corrigieron cientos de veces. No quería aceptar la mediocridad”, agregó.

La grabación tomó apenas tres horas, pero detrás hubo un importante trabajo de preparación. Howie agradeció especialmente la ayuda del compositor Darlin y hasta de la aplicación Duolingo, herramientas que lo acompañaron durante el proceso.

El temor a no ser aceptado

“Coqui” no fue el primer intento del artista por desarrollar un proyecto en español. De hecho, reveló que esta es la tercera vez que trata de concretar una iniciativa de este tipo.

La principal barrera no estuvo relacionada con sus seguidores, sino con sus propias inseguridades: “Hacer música en español ha sido una pasión para mí, pero también una lucha”, confesó. “Tenía un poco de miedo de no ser aceptado por mi propia gente porque no hablaba el idioma perfectamente. No me preocupaban tanto mis fans, sino que la industria me destrozara”.

Con los años, esa percepción cambió. El cantante asegura que aprendió a sentirse más cómodo con su identidad latina y entendió que no necesitaba esperar la perfección para contar su historia.

Ahora ve este lanzamiento como parte de un camino personal: “La música latina es tan grande en este momento, y la gente está dispuesta a escuchar música que no es en su propio idioma”, afirmó. “No tengo grandes expectativas, esto es una pasión para mí, es más un viaje”.

Ese viaje, según sus propias palabras, habla de un niño que durante años quiso abrazar sus raíces y que finalmente encontró el momento adecuado para hacerlo.

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