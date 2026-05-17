Nacho puso a corear “Mi Niña Bonita” al Movistar Arena de España junto a Rawayana

Este sábado se unieron dos talentosas generaciones venezolanas. Rawayana, la agrupación más exitosa a nivel internacional del país de Sudamérica actualmente, y Nacho, una de las voces más longevas y queridas en el mundo.

La banda se presentó por segunda noche consecutiva en el Movistar Arena de España y en esta oportunidad, hicieron que Nacho disfrutara por partida doble.

Nacho canta “Mi Niña Bonita” y también disfruta como un fan de Rawayana

Rawayana se llevó como invitado especial a la “Criatura”, quien primeramente cautivó al público cantando el clásico tema “Mi Niña Bonita”, el cual grabó con Chino Miranda, quien no pudo estar en el show. Fue un momento donde la gente se enalteció al recordar ese grandioso éxito del gran dúo venezolano.

Asimismo, Nacho aprovechó también la ocasión para corear las canciones de Rawayana como un aficionado más junto a algunos amigos debajo de la tarima, mientras esperaba su turno para cantar.

La conexión entre estas dos generaciones está dando que hablar en los últimos días, más allá de esta invitación, porque “Corales”, el tema que grabaron en colaboración para el reciente disco de Chino y Nacho, es uno de los favoritos de los internautas.

Rawayana deja a Venezuela en alto

Durante esa gran noche con el público español y latino, Rawayana se llevó toda su buena vibra y, con su suavidad característica, los hizo pasar un momento de desconexión gracias a todos sus temas llenos de letras que llenan de mucha energía y a su vez tranquilidad.

Como de costumbre, esta banda no olvida sus raíces y, en uno de los diálogos, Beto Montenegro, vocalista, declaró: “Sentir esto que estamos sintiendo hoy de habernos atrevido a salir, a trabajar, a hacerlo bien, con moral, con ética, intentando ser ejemplo“, haciendo alusión a todo lo que han logrado después de comenzar cantando en espacios pequeños a llenar un recinto como el Movistar Arena.

Aunado a eso, continuó: “A toda la gente que está aquí de otros países, mucho gusto. Somos Rawayana de Venezuela y estamos muy orgullosos de ser de ahí“, en un momento donde los gritos y los aplausos por la conmoción no se hicieron esperar.

Sigue leyendo: