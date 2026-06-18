Colombia vence 3-1 a Uzbekistán y se apropia del liderato del Grupo K en el Mundial 2026

La selección de Colombia cumplió con los pronósticos y firmó un estreno exitoso en el Mundial 2026 tras derrotar por 1-3 a un combativo combinado de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dio un golpe de autoridad sobre la mesa para adueñarse en solitario de la cima del Grupo K, que comparte junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Uzbekistán cedió la iniciativa y la posesión del esférico a una Colombia que no tardó en adueñarse del mediocampo. Después de unos minutos de estudio, la primera opción seria llegó en el minuto 17 con un violento remate de media distancia de Jhon Arias que pasó rozando el arco.

Al minuto 31, la grada contuvo el aliento cuando Luis Díaz estrelló un derechazo en el poste derecho. La recompensa a la insistencia llegó finalmente al minuto 41: el propio Díaz sirvió una gran asistencia al corazón del área para que Daniel Muñoz, llegando desde atrás, cacheteara el balón con la punta del botín para decretar el 0-1 antes de enfilar los vestuarios.

Aunque el dominio colombiano no cambió en el segundo tiempo, al minuto 60, el veterano Eldor Shomurodov sacó un remate al arco que parecía controlado; no obstante, el guardameta Camilo Vargas cometió un grave error de cálculo, dejando el balón muerto en el área chica para que Abbosbek Fayzullaev apareciera como un fantasma y pusiera de cabeza el sorpresivo 1-1.

Sin embargo, Colombia no cayó y solo cinco minutos después, Gustavo Puerta combinó con Luis Díaz en la frontal del área para que el extremo del Liverpool se perfilara y sacara un remate raso de derecha que tomó a contrapié al portero Utkir Yusupov, quien reaccionó con lentitud y vio cómo el balón besaba las redes para el 1-2.

Con la ventaja en el bolsillo, Colombia decidió replegar líneas y ceder el protagonismo a Uzbekistán, que rozó el empate aprovechando las ventajas y los espacios otorgados por la zaga sudamericana.

Cuando los uzbekos acariciaban el milagro bajo el cielo mexicano, la contra letal liquidó la contienda. En el minuto 90’+9, en la última acción de la tarde, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández condujo una gran transición y habilitó con precisión a Jáminton Campaz, quien definió con total frialdad para poner el definitivo 1-3 y desatar la fiesta tricolor en las tribunas.

Con esta victoria, Colombia se sitúa como líder en solitario del Grupo K con 3 unidades, sacándole dos puntos de ventaja a Portugal y a la República Democrática del Congo, y dejando en el fondo sin unidades a Uzbekistán.

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