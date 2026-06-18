Jennifer López recordó un momento en el que, tras casi cuatro meses continuos sin descansar, perdió la vista

Una de las artistas más longevas en los Estados Unidos es Jennifer López, cantante que, a pesar de que no lo había mencionado antes, este miércoles recordó una ocasión en la que trabajó corrido durante casi cuatro meses y eso la llevó a colapsar al punto de perder la vista.

Jlo se destaca por su gran talento para cantar, componer, bailar y también para actuar. Es por esa razón que en varias ocasiones fue invitada a ser parte del reparto de algunas películas, con una gran capacidad, que incluso fue mejorando con el pasar de los años.

Jennifer López recuerda una conmovedora anécdota

Esa versatilidad simplemente ha llevado a López a estar siempre en distintos proyectos de varias índoles y en una ocasión estuvo tan comprometida con un proyecto cinematográfico que no descansó durante 98 días continuos, llegando al borde de un colapso físico, de acuerdo a lo revelado por el de Telemundo Hoy Día.

La artista confesó que poco a poco fue sintiendo síntomas, llegando incluso a perder la visión temporalmente, y tuvo que ser llevada a emergencias. Allí le diagnosticaron que se trataba de un agotamiento extremo.

Desde entonces, la cantante de 56 años ha estado mucho más pendiente de su cuerpo para saber cuándo es el momento de parar, tomar un descanso y luego seguir haciendo lo que le gusta.

Otra confesión de Jennifer López

Otra de las recientes e impactantes confesiones de la artista estadounidense ocurrió este lunes en el podcast “Smartless”, donde declaró que no recibió tanto apoyo por parte de Marc Anthony en la crianza de sus dos gemelos, Emme y Max.

“Pensé: ‘¡Lo hiciste todo tú solita! Eso es genial. Como si hubieras tenido muy poca ayuda, ¿sabes?”, dijo. JLo es otro gran ejemplo de que se puede ser una superestrella, pero también ser una buena madre en tu hogar y con mayor mérito tras ser mamá soltera.

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