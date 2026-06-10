Jennifer Lopez incendia las redes por su escena en bikini en “Office Romance”

Una playa, una broma improvisada y millones de reproducciones después, Jennifer Lopez vuelve a demostrar que sigue siendo una de las figuras más comentadas y reconocidas del mundo del entretenimiento.

La actriz y cantante acapara las redes sociales gracias a una secuencia de “Office Romance”, la nueva comedia romántica que acaba de estrenarse en Netflix y que ya se convirtió en la película más vista de la plataforma.

El largometraje, protagonizado por JLo junto a Brett Goldstein, ha logrado captar la atención del público por varias razones. Además de liderar el ranking de visualizaciones, algunas escenas comenzaron a circular masivamente en internet, impulsando todavía más la popularidad de la producción.

El momento que conquistó a los espectadores

Entre las secuencias que más comentarios han generado destaca una ambientada en la playa. Allí, Jennifer Lopez comparte escena con el personaje de Goldstein en un momento que mezcla humor y química entre los protagonistas.

La actriz aparece jugando con las tiras de la parte inferior de su bikini y está a punto de sufrir un percance con su vestuario antes de acomodarse sobre la arena. Lejos de perder la compostura, el personaje responde con una frase que rápidamente se convirtió en una de las más compartidas de la película.

“¡Dios mío, tengo muchísima arena en el trasero! Si me dieras la vuelta, podrías saber la hora”, bromea mientras intenta sacudirse.

Netflix aprovechó el impacto de la escena, la compartió a través de sus cuentas oficiales y el resultado fue inmediato. El fragmento acumuló cerca de 13 millones de reproducciones en apenas una semana y se posicionó entre los contenidos promocionales más vistos de la plataforma durante ese periodo.

¿De qué trata “Office Romance”?

En la película, Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, directora ejecutiva de Cruz Airlines e hija del fundador de la compañía. Ese personaje está encarnado por Edward James Olmos, actor con quien la artista ya había trabajado anteriormente en la recordada película “Selena”.

Por su parte, Brett Goldstein da vida a Daniel Blanchflower, un abogado contratado para ayudar a Jackie a preparar una declaración legal vinculada a la empresa familiar. A partir de esa relación profesional comienza a desarrollarse la historia que da nombre al filme.

La recepción crítica de “Office Romance” ha mostrado opiniones divididas. Algunos especialistas han cuestionado aspectos relacionados con el tono de la narración, la construcción de los personajes y el desarrollo argumental. Otros, en cambio, han valorado el desempeño de parte del elenco y ciertos elementos técnicos de la producción.

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