Juneteenth 2026: qué estará abierto y qué cerrará este 19 de junio

Millones de personas en Estados Unidos conmemorarán este 19 de junio el Juneteenth, una festividad federal que recuerda el fin de la esclavitud en el país. Aunque la fecha implica el cierre de diversas oficinas gubernamentales y servicios federales, gran parte de los comercios y cadenas minoristas continuarán operando con normalidad.

Tiendas y supermercados

Los consumidores que planean hacer compras durante el feriado encontrarán abiertas la mayoría de las grandes cadenas comerciales. Walmart y Target mantendrán sus horarios habituales, al igual que numerosas tiendas de comestibles.

Entre ellas se encuentran Costco, Kroger y las cerca de dos docenas de supermercados que operan bajo distintas marcas del grupo Kroger.

Las farmacias tendrán un funcionamiento mixto. Las tiendas Walgreens abrirán normalmente, aunque la mayoría de sus farmacias permanecerán cerradas, con excepción de algunas sucursales de 24 horas y establecimientos seleccionados.

Por su parte, las farmacias CVS estarán abiertas, aunque algunas ubicaciones podrían operar con horarios reducidos.

Debido a que los horarios pueden variar según la ciudad o la ubicación, se recomienda a los clientes verificar previamente con restaurantes, negocios locales y tiendas cercanas antes de acudir.

Servicios postales y paquetería

Uno de los principales servicios afectados será el correo postal. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) suspenderá la entrega de correspondencia durante el feriado, ya que Juneteenth es una festividad oficial para la agencia federal.

Sin embargo, las empresas privadas de mensajería continuarán operando. Tanto UPS como FedEx ofrecerán sus servicios con normalidad durante la jornada.

Bancos y mercados financieros

El sector financiero también registrará cierres importantes. Los mercados bursátiles no tendrán operaciones este 19 de junio. Tanto el Nasdaq como la Bolsa de Nueva York (NYSE) permanecerán cerrados por la festividad.

Además, Juneteenth es una fecha reconocida como feriado bancario por la Reserva Federal, por lo que instituciones como Chase, Bank of America, Wells Fargo y TD Bank no abrirán sus sucursales.

Aun así, los clientes podrán acceder a cajeros automáticos y utilizar los servicios de banca en línea.

Escuelas y oficinas gubernamentales

En el ámbito gubernamental, las oficinas federales permanecerán cerradas durante todo el día.

Asimismo, otros servicios públicos considerados no esenciales podrían suspender actividades, incluidos los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV), tribunales y bibliotecas públicas, dependiendo de cada jurisdicción.

En cuanto a las escuelas, muchas ya se encuentran en vacaciones de verano, por lo que el impacto del feriado en el calendario escolar será limitado en gran parte del país.

Sigue leyendo:

– Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 18 al 24 de junio