Trump intensifica la revocación de ciudadanía a naturalizados

El gobierno del presidente Donald Trump está intensificando su estrategia para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, con la meta de presentar al menos 250 casos antes de octubre, según un alto funcionario del Departamento de Justicia (DOJ), según publicó la cadena CNN.

La iniciativa representa un aumento significativo en el uso de una herramienta legal que permite al gobierno federal retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido de manera fraudulenta o sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

Durante los primeros meses de 2026, el Departamento de Justicia presentó 29 casos de desnaturalización contra ciudadanos nacidos en el extranjero. La cifra ya supera el ritmo observado en años anteriores. De acuerdo con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se registraron 166 demandas de este tipo, un promedio anual inferior a 10 casos.

Prioridad dentro de la agenda migratoria de Trump

El aumento de los procesos de revocación de ciudadanía forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, que ha ampliado su enfoque más allá de la inmigración irregular para incluir la revisión de procesos de naturalización considerados fraudulentos.

Para cumplir con este objetivo, el Departamento de Justicia ha redistribuido recursos internos y asignado abogados de distintas divisiones civiles a la revisión de expedientes. Además, casos relacionados con desnaturalización están siendo enviados a fiscalías federales en todo el país, pese a la presión de trabajo que ya enfrentan estas oficinas.

Funcionarios de la agencia sostienen que la medida busca proteger la integridad del sistema migratorio y garantizar que únicamente quienes obtuvieron legalmente la ciudadanía mantengan ese estatus.

¿Quiénes podrían enfrentar la pérdida de la ciudadanía?

Los casos promovidos hasta ahora involucran acusaciones de fraude migratorio, abuso sexual de menores y apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización.

La legislación federal permite revocar la ciudadanía cuando una persona realizó declaraciones falsas durante su solicitud o cuando obtuvo el beneficio sin reunir los requisitos legales. Dependiendo de cada situación, los procedimientos pueden desarrollarse por la vía civil o penal.

Las autoridades han enfatizado que la ciudadanía por nacimiento no está sujeta a estos procesos. Las acciones están dirigidas exclusivamente a personas que se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses.

Un equipo especializado y cientos de casos en revisión

La unidad encargada de las revocaciones está integrada por 12 abogados que actualmente gestionan numerosos expedientes remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre los casos analizados figuran investigaciones por fraude de identidad, antecedentes penales, crímenes de guerra y terrorismo.

Sin embargo, ante el volumen de trabajo, el Departamento de Justicia ha recurrido a abogados especializados en fraude civil y otros funcionarios para ampliar su capacidad operativa.

Según funcionarios de la dependencia, las fiscalías federales podrían llegar a presentar varios cientos de casos adicionales en los próximos meses.

Más agresiva que administraciones anteriores

Las administraciones previas utilizaron esta herramienta de manera mucho más limitada debido a la complejidad de los procesos judiciales. Históricamente, los casos de desnaturalización se concentraban en individuos vinculados con crímenes de guerra o actividades terroristas.

De hecho, durante los cuatro años de la administración Biden se presentaron únicamente 24 casos de este tipo, una cifra considerablemente menor frente al ritmo actual.

Expertos señalan que, aunque el gobierno puede acelerar la identificación y presentación de demandas, los procedimientos judiciales continúan siendo largos y complejos, lo que podría limitar la posibilidad de alcanzar un número elevado de revocaciones en un corto plazo.

¿Qué ocurre si se revoca la ciudadanía?

Cuando un tribunal federal determina la revocación de la ciudadanía, la persona recupera el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse. En la mayoría de los casos vuelve a ser residente permanente legal.

No obstante, dependiendo de los motivos que dieron origen al proceso, el afectado también podría enfrentar procedimientos de deportación.

En la última década, casi 8 millones de personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante naturalización. Mientras la administración Trump acelera las investigaciones, especialistas advierten que será fundamental observar cómo los tribunales evalúan cada caso y mantienen las protecciones legales establecidas para quienes ya adquirieron la nacionalidad estadounidense.

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