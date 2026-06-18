Mujer estuvo a punto de echar a la basura boleto de lotería con premio de $1 millón

Lo que parecía un boleto de lotería perdedor terminó cambiándole la vida a una mujer de Carolina del Norte. Instantes antes de tirarlo a la basura, decidió escanearlo una última vez para asegurarse de que no tenía premio y descubrió que acababa de ganar $1 millón.

La afortunada es Melissa Johnson, residente de Hendersonville, quien contó a funcionarios de la North Carolina Education Lottery que estuvo a segundos de deshacerse del boleto ganador.

Johnson había comprado un boleto raspadito Loteria Multiplier de $10 en la tienda Rock Convenience, ubicada sobre Chimney Rock Road, en Hendersonville.

Tras revisar el boleto, creyó que no había resultado premiado y se preparó para tirarlo.

Sin embargo, antes de hacerlo decidió utilizar el sistema de escaneo de la lotería para confirmar que realmente no tenía premio.

Fue entonces cuando recibió una sorpresa inesperada: el boleto era ganador de $1 millón.

“Mi corazón latía tan rápido”, contó Johnson al recordar el momento del descubrimiento.

“Empecé a gritar”, agregó.

La ganadora explicó que inicialmente estaba convencida de que el boleto no valía nada, por lo que estuvo a punto de perder el premio simplemente por no verificarlo una vez más.

Tras reclamar el premio, Johnson dijo que tiene planes de compartir parte del dinero con su familia.

“He trabajado muy duro toda mi vida”, afirmó. “Nunca pensé que esto me pasaría”.

La North Carolina Education Lottery destacó que la historia sirve como recordatorio para que los jugadores revisen cuidadosamente sus boletos antes de desecharlos, ya que algunos premios importantes pueden pasar desapercibidos.

En este caso, una simple verificación adicional fue suficiente para evitar que un premio millonario terminara en la basura.

Para Melissa Johnson, aquella decisión de último momento se convirtió en uno de los momentos más afortunados de su vida.

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