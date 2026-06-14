Hombre encuentra en la basura el boleto de lotería que lo hizo ganar $100,000

Lo que parecía un simple boleto de lotería sin premio terminó convirtiéndose en una inesperada fortuna para un hombre de Ohio. Después de tirarlo a la basura por error, descubrió que en realidad tenía en sus manos un premio de lotería de seis cifras, lo que lo llevó a buscar entre los desechos para recuperarlo.

La Lotería de Ohio informó el 6 de junio que un residente de la ciudad de Willard compró un boleto raspadito del juego Bingo 25 Times, pero lo desechó sin darse cuenta de que había ganado $100,000.

Cuando descubrió el error, el problema era que la basura ya había sido sacada. Sin embargo, lejos de darse por vencido, decidió buscar el boleto entre los residuos y logró recuperarlo.

La arriesgada búsqueda terminó dando resultados. Tras validar el boleto ganador, el hombre pudo reclamar el premio mayor.

Según la Lotería de Ohio, después de las retenciones fiscales correspondientes, el ganador recibió $73,250.

Aunque los funcionarios de la lotería no revelaron más detalles sobre la identidad del afortunado jugador, destacaron que el boleto estuvo a punto de perderse para siempre debido a una decisión tomada por accidente.

Un acto de honestidad terminó en un premio millonario

La suerte también sonrió recientemente a otro jugador de lotería, esta vez en Carolina del Sur, aunque de una forma muy diferente.

De acuerdo con la Lotería Educativa de Carolina del Sur, un hombre encontró en el piso de una gasolinera de Myrtle Beach un boleto ganador con un valor de $500.

En lugar de quedárselo, dejó sus datos de contacto con el gerente del establecimiento y pidió que lo llamaran si alguien regresaba a buscar el boleto.

Poco tiempo después apareció el dueño legítimo y el hombre le devolvió el premio.

La experiencia lo marcó profundamente.

“El dueño estaba tan agradecido de recuperar el boleto que supe que yo iba a ganar la lotería después de eso. Simplemente lo supe”, declaró el hombre según las autoridades de la lotería.

Su intuición terminó siendo correcta.

Dos meses más tarde, en abril, ganó un premio acumulado de $586,000 en el juego Palmetto Cash 5, considerado uno de los premios más difíciles de obtener dentro de la lotería estatal.

Al ser consultado sobre sus planes para el dinero, el ganador aseguró: “He tenido suerte en la vida y puedo usar este premio para ayudar a algunas personas”, dijo.

También agregó: “Y quizá mi historia anime a otros a hacer lo correcto”.

Los dos casos muestran cómo la suerte puede aparecer de maneras inesperadas: desde rescatar un boleto ganador de un contenedor de basura hasta recibir una recompensa inesperada después de devolver un premio que pertenecía a otra persona.

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