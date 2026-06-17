Hombre gana $1 millón tras comprar el boleto equivocado de lotería

Lo que parecía un simple error al comprar un boleto de lotería terminó convirtiéndose en una fortuna para un hombre de Michigan. El jugador, que intentaba evitar un juego específico porque no le había dado suerte anteriormente, terminó comprándolo por accidente y ganó un premio superior a $1 millón.

La Lotería de Michigan informó que un residente de 68 años del condado de Oakland reclamó recientemente un premio acumulado de $1.05 millones después de acertar el jackpot del juego Detroit Lions Rush For Riches, parte de la modalidad Fast Cash.

El ganador, cuya identidad no fue revelada, explicó que suele comprar boletos Fast Cash únicamente cuando el premio acumulado supera los $700,000.

La compra ocurrió el 6 de junio en una estación de servicio Speedway ubicada en Pontiac Trail, en South Lyon.

Según relató a Michigan Lottery Connect, normalmente pide cualquier juego Fast Cash excepto el temático de los Detroit Lions, ya que no había tenido buenos resultados con él en el pasado.

“Cuando compro boletos Fast Cash, le doy dinero al cajero y le digo que me dé cualquiera de los juegos Fast Cash, pero últimamente he estado diciendo cualquiera excepto el juego de los Detroit Lions porque no había tenido suerte con él”, explicó el jugador.

Sin embargo, esta vez olvidó hacer esa aclaración.

“Olvidé decirle eso al cajero esta vez, y el juego de los Detroit Lions fue el que imprimió para mí”, relató.

Después de comprar el boleto, lo dobló y lo guardó en su bolsillo sin revisarlo de inmediato. Fue hasta la mañana siguiente cuando descubrió que se había convertido en millonario.

“La mañana siguiente, cuando revisé el boleto y vi que había ganado el premio mayor, detuve a mi esposa mientras caminaba, le entregué el boleto y le dije: ‘¡No vas a creer esto!'”, recordó.

El afortunado ganador agregó que la reacción de su esposa hizo aún más especial el momento.

“Una vez que vio lo que había ganado, comenzó a llorar. Fue un día emocionante y lleno de emociones para nosotros”.

El hombre aseguró que utilizará parte del dinero para apoyar a su familia.

“¡Todo en lo que he pensado desde que gané es en lo feliz que estoy de haber olvidado decirle al cajero que no me diera el juego de los Detroit Lions!”, comentó.

La Lotería de Michigan explicó que los juegos Fast Cash se imprimen directamente en las terminales de los establecimientos autorizados. Actualmente existen 13 juegos distintos dentro de esta modalidad.

Los boletos tienen precios que van desde $2 hasta $30 por jugada, mientras que los premios pueden variar desde $5 hasta jackpots progresivos que aumentan con cada boleto vendido hasta que alguien resulta ganador.

La probabilidad de obtener cualquier premio en Detroit Lions Rush For Riches es de una entre tres. Sin embargo, las posibilidades de ganar el premio mayor son mucho menores: una entre 600,000.

Pese a esas probabilidades, el jugador terminó llevándose más de $1 millón gracias precisamente al boleto que no quería comprar.

La Lotería de Michigan señaló además que durante 2025 los participantes de los juegos Fast Cash han ganado más de $54 millones en premios.

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