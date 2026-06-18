Real Madrid hace oficial el fichaje de Ibrahima Konaté en defensa

Ibrahima Konaté es el nuevo fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-2027, anunció el club este jueves.

El acuerdo por el defensor francés es por cuatro temporadas hasta 2030. Konaté fue uno de los primeros fichajes prometidos por Florentino Pérez durante su campaña a las elecciones presidenciales del club.

Konaté pasó las últimas cinco temporadas con el Liverpool en la Premier League, club con el que ganó cinco títulos, incluyendo una Premier League.

En su palmarés, cuenta con el subcampeonato del mundo obtenido por Francia en el Mundial de Qatar 2022, así como dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League con el Liverpool.

El defensor francés de 27 años disputó 36 de 38 partidos en la Premier League y jugó un total de 51 encuentros con dos goles en todas las competiciones.

Konaté está en el Mundial 2026 con la selección de Francia, aunque no vio minutos en el primer partido contra Senegal.

Real Madrid sigue renovándose con José Mourinho al frente

Desde que Florentino Pérez ganó las elecciones como presidente del Real Madrid, el club se ha renovado desde entrenador y con varios jugadores claves.

Konaté se suma a los fichajes ya oficiales del español Marc Cucurella y el portugués Bernardo Silva, así como a la incorporación del portugués Jose Mourinho como entrenador.

De acuerdo a los reportes, el Real Madrid también tendría listo el fichaje con el neerlandés Denzel Dumfries. El lateral derecho de 30 años saldría del Inter Milán para llegar al fútbol español.

Tres de los cuatro fichajes del Madrid han sido para mejorar la defensa, uno de los eslabones débiles del club y que sufrió las lesiones de Éder Militao, Ferland Mendy y Dani Carvajal en la pasada temporada.

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