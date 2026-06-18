Luis Díaz tras su primer gol con Colombia en un Mundial: “Estaba que lloraba”

Luis Díaz tuvo que esperar hasta los 29 años para que el fútbol le concediera el honor de jugar y anotar en un Mundial. Y cuando lo hizo, en el momento más crítico del partido ante Uzbekistán, la emoción casi lo quiebra. “Estaba que lloraba”, admitió después del golazo que abrió el camino para Colombia.

En la zona mixta del Estadio Azteca, en declaraciones recogidas por el Diario de Nueva York, Díaz abrió la puerta a su lado más íntimo al admitir que el 2-1 lo desbordó por completo. El gol que marcó su estreno mundialista casi lo quiebra en pleno festejo.

“Estaba que lloraba en ese momento. Se me vinieron muchísimas cosas del pasado. Trabajé para esto, luché para estar acá en estos momentos”, expresó.

El extremo del Bayern de Múnich apareció cuando la selección más lo necesitaba. Colombia sufría, no encontraba claridad y Uzbekistán había tomado parte del control del partido tras el empate a uno.

Entonces Díaz, con un derechazo desde la frontal, cambió la historia y también la suya. Colombia se fue arriba en el marcador y aplacó el conato de batacazo que se terminó de esfumar en el 90+9 con un cabezazo de Jaminton Campaz que significó el 3-1.

Díaz valoró el triunfo en el debut como un paso clave para tomar la punta del grupo. “Es muy importante este primer partido ganarlo para estar en primer lugar”, dijo.

También reconoció que el equipo tuvo altibajos: “Creo que hemos hecho un partido correcto. Hemos controlado la primera parte. Ellos luego, en la segunda mitad, mejoraron muchísimo”, analizó.

El atacante explicó que el bajón era previsible tomando en cuenta que se trataba de un debut. “Sabíamos que podía pasar, es normal, es el primer partido”, señaló. Aun así, dejó claro que el grupo ya piensa en ajustar detalles. “Ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno”.

Luis Díaz debuta con 29 años en una Copa del Mundo porque Colombia no logró clasificarse a Qatar 2022. Esa eliminación aplazó su estreno mundialista hasta 2026.

Además, Díaz se convirtió en el segundo colombiano en toda la historia que firma un gol y una asistencia en su debut en la Copa del Mundo. El otro fue Antonio Rada en el Mundial 1962 (Colombia 4-4 URSS).

A Colombia aún le restan dos partidos para sellar su clasificación. Primero debe enfrentar a República Democrática del Congo el 23 de junio en el Estadio Akron.

Posteriormente, el último encuentro será ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.



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