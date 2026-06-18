Zohran Mamdani y Karl-Anthony Towns se robaron el show bailando tema de ‘Fat Joe’ en desfile de los Knicks

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se robó parte del show del desfile de los Knicks este jueves cuando, subido al autobús de celebración del equipo, se lanzó a bailar el clásico “Lean Back” junto a Karl-Anthony Towns mientras el rapero ‘Fat Joe’ lo interpretaba en vivo ante miles de fanáticos.

La escena ocurrió en el corazón del bajo Manhattan, donde el ambiente ya estaba desbordado desde horas antes del inicio oficial del desfile por el campeonato de la NBA.

Cuando las cámaras enfocaron el carro principal, Mamdani y Towns echaron hacia atrás los hombros, marcaron el ritmo y recrearon el famoso paso que dominó la cultura hip-hop de los 2000.

NYC mayor Zohran Mamdani leaning back while Fat Joe performs at the Knicks parade with Karl Anthony Towns pic.twitter.com/kR6jHo3s9T — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) June 18, 2026

El propio alcalde bromeó afirmando que tenía pensado “poner de moda el ‘Lean Back’ otra vez”, mientras los fanáticos celebraban a gritos y ‘Fat Joe’ sonreía desde el escenario montado sobre el vehículo.

La jornada estuvo llena de caras conocidas. Ben Stiller y Spike Lee fueron vistos a lo largo de la ruta; Stiller incluso grabó buena parte del ambiente con su teléfono.

Mamdani incluso logró tomarse una foto con la famosa “bolsa de la suerte” de Jordyn Woods, un accesorio que se agotó recientemente en internet.

Nueva York desbordada por la fiebre Knicks

La celebración por el histórico campeonato de los New York Knicks convirtió el Bajo Manhattan en un hervidero desde primeras horas del jueves.

Miles de fans coparon las calles para festejar el primer título de la NBA en 53 años, lo que terminó saturando por completo las zonas de observación del desfile.

Euforia total en el recorrido

A las 7:30 a. m., la policía confirmó que los espacios habilitados estaban al límite y cerró el acceso a nuevos espectadores ante la multitudinaria concentración en Maiden Lane.

La tensión escaló cuando grupos de seguidores rompieron barricadas para acercarse al paso de los jugadores, en una escena descrita en redes como “una fuga de la cárcel”.

La ciudad de Nueva York celebró el primer campeonato de la NBA de los Knicks desde 1973, tras su victoria sobre los San Antonio Spurs.

Esa fue la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Los Knicks llegaron a esta instancia después de una gran campaña en la temporada regular con un balance de 53 victorias y 29 derrotas. Ocuparon la tercera posición de la Conferencia Este, por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

Los New York Knicks dieron vuelta a una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para imponerse 94-90 a San Antonio Spurs y consagrarse campeones por tercera vez de la NBA tras 53 años de sequía.



Sigue leyendo:

· Más de 1 millón de personas celebran desfile de los Knicks en Nueva York; media ciudad paralizada

· New York Knicks visitarán la Casa Blanca con Donald Trump

· Alcalde Zohran Mamdani confirmó que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en Nueva York