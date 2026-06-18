New York Knicks visitarán la Casa Blanca con Donald Trump

Los New York Knicks harán historia tras confirmar que visitarán la Casa Blanca y a Donald Trump tras conseguir el título de la NBA.

Esta será la primera vez que un equipo de la NBA celebre su título con la visita a la Casa Blanca durante la era de Trump.

James Dolan, dueño de los New York Knicks, confirmó que el equipo visitará la casa presidencial, durante un entrevista con la cadena WFAN, aunque explicó que falta por definir algunos detalles.

“Acabamos de recibir una invitación de la Casa Blanca, la cual aceptamos”, dijo Dolan al ser preguntado sobre una posible visita a la capital del país. “Todavía tenemos que concretar los detalles, etcétera, pero sí, por supuesto. Miren, invité al presidente a venir al partido. Es un amigo. Lo conozco desde hace 30 años y me enorgullece mucho traer al equipo a la Casa Blanca”.

El Oklahoma City Thunder, campeón de la NBA en 2025, no visitó la Casa Blanca en marzo de este año por un tema de agenda.

BREAKING: The New York Knicks have accepted an invitation to visit the White House and become the FIRST NBA team to accept an invitation during a Donald Trump presidency ??



? 2017 Warriors: No Visit

? 2018 Warriors: No Visit

? 2019 Raptors: No Visit

? 2020 Lakers: No Visit? pic.twitter.com/2hAxOLWb38 — Basketball Forever (@bballforever_) June 17, 2026

Donald Trump, quien ha afirmado ser fanático de los Knicks, se convirtió en el primer presidente en asistir a un juego de las Finales de la NBA, aunque el equipo de Nueva York perdió en ese juego.

“¡Felicitaciones a Jim Dolan y a los New York Knicks!”, escribió Trump en Truth Social. “¡Qué increíbles victorias en los playoffs hemos presenciado, especialmente las últimas cuatro, tal vez las mejores en la historia del baloncesto!”.

Miles de personas asisten a celebración de título de Knicks en Nueva York

Miles de personas tiñen este jueves de naranja y azul las calles del bajo Manhattan para celebrar el primer título de la NBA de los New York Knicks desde 1973, con una multitudinaria rúa que arrancó en Battery Park y sube por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como ‘el Cañón de los Héroes’.

El recorrido acabará en la plaza de la Alcaldía, donde el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla y entregará las llaves de la ciudad a los campeones.

Desde antes del amanecer, aficionados llegados de los cinco distritos neoyorquinos comenzaron a concentrarse a lo largo del recorrido entre Battery Park y el consistorio.

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