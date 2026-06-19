Abogados de Mangione descartan la defensa psiquiátrica en caso del asesinato de Brian Thompson

Los abogados de Luigi Mangione informaron a un tribunal este jueves que ya no utilizarán una defensa basada en trastorno emocional en el proceso estatal que enfrenta por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson.

La decisión supone un cambio respecto a lo comunicado apenas un día antes, cuando la defensa había notificado al juez Gregory Carro su intención de argumentar que el acusado, de 28 años, habría actuado bajo un estado de perturbación emocional extrema al momento del crimen ocurrido el 4 de diciembre de 2024, informó la agencia The Associated Press.

En una carta dirigida al tribunal, la abogada Karen Friedman Agnifilo señaló que la estrategia “retira respetuosamente” la notificación presentada bajo el estatuto de defensa psiquiátrica del estado de Nueva York “por el momento”.

La retractación se produjo justo antes de que venciera el plazo para entregar a la fiscalía material que respaldara esa línea argumental.

El juez Carro, por su parte, revocó una orden previa que permitía la desclasificación de transcripciones y otros documentos relacionados con una audiencia privada celebrada el 3 de junio. Sin embargo, para ese momento, parte del material ya había sido distribuido a medios de comunicación y no contenía nuevos detalles sustanciales sobre la estrategia retirada.

De haberse mantenido, la defensa por trastorno emocional no habría implicado una absolución automática, sino la posibilidad de reducir el cargo a homicidio involuntario, con penas menores que las del asesinato, que pueden alcanzar la cadena perpetua.

Esta figura es distinta de la inimputabilidad por demencia, que puede derivar en internamiento psiquiátrico en lugar de prisión.

Mangione se declaró no culpable de los cargos estatales y federales en su contra. El juicio estatal está previsto para comenzar el 8 de septiembre, mientras que el proceso federal, que incluye acusaciones de acoso, iniciará el 13 de octubre.

El caso se remonta al asesinato de Thompson, quien fue atacado cuando se dirigía a una conferencia de inversionistas en Manhattan. Imágenes de vigilancia mostraron a un hombre enmascarado disparándole por la espalda. De acuerdo con los investigadores, en los casquillos hallados había palabras grabadas que aludían a tácticas atribuidas a las aseguradoras para retrasar o negar pagos.

Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League y proveniente de una familia acomodada de Maryland, fue arrestado cinco días después en Pensilvania, a varios cientos de kilómetros de Nueva York.

En el expediente del caso, la fiscalía sostiene que un arma fabricada en 3D y un cuaderno incautado lo vinculan directamente con el crimen y con una supuesta motivación contra el sistema de seguros médicos.

Sigue leyendo:

• Posponen audiencia de Luigi Mangione porque la fiscalía no notificó que debía ser trasladado al tribunal

• Mangione comparece en una audiencia secreta y es citado nuevamente para el 16 de junio

• Juez autoriza usar arma y cuaderno de Luigi Mangione como evidencia en juicio