Posponen audiencia de Luigi Mangione porque la fiscalía no notificó que debía ser trasladado al tribunal

Una audiencia en el caso estatal por asesinato contra Luigi Mangione, acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue aplazada hasta este miércoles debido a que los fiscales no completaron el proceso necesario para trasladarlo desde la cárcel al tribunal.

La audiencia estaba prevista para este martes ante el juez Gregory Carro, pero fue suspendida cerca de media hora después de la hora fijada cuando el fiscal adjunto Joel Seidemann reconoció que la fiscalía no había entregado a la prisión la documentación requerida para el traslado del acusado, informó la agencia Associated Press.

“La responsabilidad es nuestra”, admitió Seidemann ante el tribunal.

El fiscal explicó que se obtuvo la orden judicial correspondiente, pero esta no fue remitida a las autoridades penitenciarias.

Mangione, de 28 años, permanece recluido en una cárcel federal de Brooklyn mientras enfrenta procesos tanto estatales como federales por la muerte de Thompson, ocurrida el 4 de diciembre de 2024. El acusado se ha declarado no culpable de todos los cargos y podría enfrentar cadena perpetua si es hallado culpable.

Carro, de acuerdo con AP, tenía previsto emitir este martes una decisión relacionada con un asunto que no ha sido revelado públicamente, luego de haber celebrado una audiencia secreta hace dos semanas a petición de la defensa.

El juez indicó entonces que el procedimiento se realizó de forma virtual y reservada, sin ofrecer más detalles. Ahora, cualquier resolución que deba anunciarse se conocerá durante la audiencia reprogramada para este miércoles.

Thompson, de 50 años, fue asesinado mientras se dirigía a un hotel de Manhattan para participar en una conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre armado y con el rostro cubierto disparándole por la espalda.

Según las autoridades, en los casquillos recuperados de la escena aparecían escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “depositar”, una aparente referencia a críticas sobre las prácticas de las aseguradoras de salud respecto al pago de reclamaciones.

Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League y miembro de una familia acomodada de Maryland, fue arrestado cinco días después del crimen en un restaurante McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Manhattan.

El mes pasado, Carro autorizó que la fiscalía utilice como evidencia un arma y un cuaderno presuntamente vinculados al acusado. Los investigadores sostienen que la pistola, fabricada mediante impresión 3D, coincide con la utilizada en el asesinato.

Asimismo, los fiscales afirman que el cuaderno contiene referencias al deseo de “eliminar” a un ejecutivo de una aseguradora médica y expresiones contra lo que describe como un “cártel de seguros médicos” motivado por la avaricia.

La próxima comparecencia de Mangione en el proceso estatal está programada para el 8 de septiembre, mientras que el juicio federal, que incluye cargos relacionados con acoso, comenzará el 13 de octubre.

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