Juez autoriza usar arma y cuaderno de Luigi Mangione como evidencia en juicio

Un juez de Nueva York determinó este lunes que el arma y el cuaderno que, según la fiscalía, vinculan a Luigi Mangione con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, podrán ser utilizados como evidencia en el juicio por asesinato que enfrenta el acusado.

La decisión del juez Gregory Carro representa un respaldo para la fiscalía, ya que permitirá presentar ante el jurado la supuesta arma homicida y documentos que apuntarían al posible móvil del crimen. El fallo se produce cinco meses después de una audiencia sobre la legalidad de los registros realizados por la policía tras la detención de Mangione, informó Associated Press.

Sin embargo, el magistrado también excluyó parte de las pruebas obtenidas por los agentes antes del arresto formal del acusado en un restaurante McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Entre los objetos descartados figuran el cargador de la pistola, un teléfono celular, un pasaporte, una billetera y un chip de computadora, al considerar que fueron obtenidos mediante un “registro ilegal sin orden judicial”.

Asimismo, Carro decidió excluir algunas declaraciones realizadas por Mangione antes de ser esposado porque concluyó que el acusado estaba bajo custodia sin haber sido informado aún de su derecho a guardar silencio.

Pese a ello, el juez validó posteriormente la incautación de los objetos encontrados en la mochila durante el inventario realizado en la comisaría. Entre ellos se encontraba una pistola impresa en 3D que, según los fiscales, coincide con el arma utilizada para asesinar a Thompson, además de un cuaderno con referencias a un supuesto plan para matar a un ejecutivo de una aseguradora médica.

Carro sostuvo que este tipo de registros de inventario constituye una excepción válida a las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables. Horas después de la revisión inicial, la policía obtuvo además una orden judicial de registro.

Mangione fue arrestado el 9 de diciembre de 2024, cinco días después del asesinato de Thompson frente a un hotel de Manhattan. Lo localizaron Altoona, una ciudad situada a unos 370 kilómetros al oeste de Nueva York.

El acusado, de 28 años, permaneció en silencio mientras el juez resumía el fallo en la corte. En la sala se encontraban alrededor de 20 simpatizantes, algunos usando camisetas con mensajes en apoyo a Mangione.

El juicio estatal por asesinato comenzará el próximo 8 de septiembre, mientras que el proceso federal, que incluye cargos relacionados con acoso, está previsto para el 13 de octubre. En el caso federal, otro juez ya había autorizado la admisión de todo el contenido de la mochila como evidencia.

Mangione se declaró no culpable de todos los cargos y podría enfrentar cadena perpetua.

La defensa había argumentado que la policía actuó ilegalmente al revisar la mochila sin contar con una orden judicial. Los fiscales, por su parte, sostuvieron que el registro inicial era válido porque estaba vinculado al arresto y respondía a protocolos de seguridad de la policía de Altoona para detectar objetos peligrosos.

No obstante, Carro concluyó que debía aplicarse la legislación de Nueva York y consideró que la justificación para una revisión inmediata desapareció cuando los agentes apartaron la mochila del alcance de Mangione mientras otros clientes circulaban por el restaurante.

El juez también se apoyó en videos de cámaras corporales para descartar parte de las declaraciones del acusado. Según AP, Mangione manifestó desde el principio que no quería hablar con los agentes, pero fue interrogado durante cerca de 20 minutos antes de admitir que había entregado un nombre y una licencia de conducir falsos.

La policía sostiene que utilizó la identidad de “Mark Rosario” para comprar un boleto de autobús hacia Nueva York y hospedarse en un albergue de Manhattan antes del crimen.

El asesinato de Thompson ocurrió el 4 de diciembre de 2024. Videos de vigilancia muestran a un hombre armado y encapuchado disparándole por la espalda mientras el ejecutivo se dirigía a una conferencia anual de inversionistas de UnitedHealthcare.

Los investigadores aseguraron que en la munición utilizada aparecían escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, expresiones que hacen referencia a prácticas atribuidas a compañías aseguradoras para rechazar reclamaciones médicas.

Sigue leyendo:

• Mangione evita pena de muerte luego de que el Departamento de Justicia se negara a apelar fallo de juez

• Luigi Mangione solicita retrasar su juicio federal en Nueva York porque no tiene “tiempo” para prepararse

• Posponen el juicio federal contra Luigi Mangione hasta finales de octubre