CDC advierte sobre el uso de ventiladores durante una ola de calor: ¿cuándo pueden ser peligrosos?

Cuando las temperaturas se disparan durante una ola de calor, muchas personas recurren al ventilador como una de las formas más económicas de refrescarse en casa. Sin embargo, este aparato no siempre ayuda a reducir el riesgo asociado al calor extremo. De hecho, en determinadas condiciones podría tener el efecto contrario y aumentar la temperatura corporal, según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El organismo sanitario explica que los ventiladores no enfrían el aire. Su función es simplemente moverlo. Por esa razón, solo resultan efectivos cuando la temperatura interior de una vivienda se mantiene por debajo de los 90°F (32°C).

Si el ambiente supera ese umbral, el ventilador puede hacer circular aire demasiado caliente dentro de la habitación. En lugar de brindar alivio, esa corriente de aire podría favorecer el sobrecalentamiento del cuerpo y aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

¿Cuándo un ventilador puede convertirse en un riesgo?

Los CDC recomiendan prestar especial atención a las condiciones dentro de la vivienda durante los días más calurosos. Cuando la temperatura interior supera los 90 °F (32 °C), el uso continuo de ventiladores puede dejar de ser una medida de protección efectiva.

Entre las señales de advertencia de sobrecalentamiento corporal se encuentran los calambres musculares, la sudoración excesiva, los mareos, los dolores de cabeza, la debilidad, las náuseas y la dificultad para respirar. Ante estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica y trasladarse a un lugar más fresco lo antes posible.

Los grupos más vulnerables incluyen a los adultos mayores de 65 años, los bebés, los niños con asma, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades cardíacas y quienes realizan actividades físicas o laborales al aire libre durante períodos prolongados.

El ventilador lo que hace es que el aire caliente recircule dentro de una habitación, lo cual puede resultar perjudicial para la salud. (Foto: Shutterstock)

Errores frecuentes al usar ventiladores durante una ola de calor

Además de las recomendaciones de los CDC, la organización británica de defensa del consumidor Which? identificó varios errores comunes que pueden reducir la efectividad de los ventiladores en verano.

Uno de los más frecuentes es colocarlos en una ubicación inadecuada. Si la temperatura exterior es más baja que la del interior, lo ideal es situar el ventilador junto a una ventana abierta para introducir aire fresco. También puede orientarse hacia otra ventana para ayudar a expulsar el aire caliente acumulado dentro de la vivienda.

Otro error habitual es pensar que un ventilador puede enfriar una habitación vacía. Los especialistas recuerdan que estos dispositivos no reducen la temperatura ambiente. Su efecto refrescante depende de que una persona reciba directamente la corriente de aire, por lo que dejarlos encendidos para “preenfriar” un espacio suele generar un gasto energético innecesario.

La limpieza también es importante. Antes de encender un ventilador después de varios meses sin uso, conviene retirar el polvo acumulado. De lo contrario, partículas de suciedad, polen y alérgenos podrían dispersarse por toda la habitación, afectando especialmente a personas con alergias o problemas respiratorios.

Una técnica popular consiste en colocar recipientes con hielo o agua fría frente al ventilador. Según Which?, esta estrategia puede generar una sensación temporal de frescura porque ayuda a absorber parte del calor del aire. Sin embargo, aclaran que no representa una solución duradera durante episodios prolongados de calor extremo.

¿Cómo consultar el riesgo de calor en tu zona?

Las advertencias llegan en un contexto de altas temperaturas en distintas regiones de Estados Unidos. Meteorólogos han alertado sobre condiciones sofocantes en estados como California, Nevada y Florida. En algunas zonas del sur del país se registran sensaciones térmicas cercanas a los 108°F (42 °C), niveles que aumentan significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Para ayudar a la población a prepararse, los CDC cuentan con la herramienta HeatRisk, que permite consultar el nivel de riesgo por calor y la calidad del aire según la ubicación. Los usuarios solo necesitan ingresar su código postal para acceder a información actualizada sobre las condiciones meteorológicas y los posibles impactos en la salud.

Además de utilizar sistemas de refrigeración adecuados, los expertos recomiendan mantenerse hidratado, llevar siempre una botella de agua, evitar bebidas con altos niveles de azúcar, cafeína, sodio o alcohol y buscar sombra o espacios climatizados cuando sea posible. En situaciones de calor extremo, acudir a centros de enfriamiento comunitarios puede ser una de las medidas más efectivas para proteger la salud.

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