Cómo bajar hasta $200 de tu recibo de luz este verano sin apagar el aire acondicionado

Una familia en Estados Unidos pagará en promedio casi $800 dólares en electricidad entre junio y septiembre de 2026, principalmente por los costos adicionales que implica enfriar su casa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA). Estos costos se relacionan con las altas temperaturas registradas en los últimos años, combinadas con los altos precios de los energéticos.

La buena noticia es que cambios simples en el termostato, el mantenimiento del equipo y el uso de ventiladores pueden reducir esa factura hasta 20%, lo que equivale a un ahorro cercano a $200 durante la temporada de calor.

“Hay gente que dice literalmente que tiene miedo de ver el siguiente recibo”, señaló el director de NEADA, Mark Wolfe, aunque advirtió que la combinación de calor extremo y tarifas altas puede ser “peligrosa, incluso mortal” cuando se reduce el uso del aire acondicionado.

Verano 2026: un alza de 8.5% respecto al 2025 que ya se siente en el recibo

NEADA calcula que el gasto promedio en enfriamiento de junio a septiembre subirá 8.5% frente al año anterior y los picos de costo se darán en los estados del sur, llegando hasta los $900 dólares solo en refrigeración. “Los hogares de ingresos bajos y moderados están en la línea de fuego”, agregó Wolfe, al señalar que muchos ya destinan más del 10% de su ingreso para pagar su factura de energía.

En ciudades como Nueva York, el aumento también llega a niveles altísimos de hasta $790 dólares por temporada en el verano, que se combinan con alquileres récord. Para muchas familias hispanas, eso equivale a un mes de internet y teléfono, más la cuota del seguro médico, solo para pagar el recibo de electricidad.

Subir dos grados al termostato puede ahorrarte más de 10% en consumo

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura interior y la exterior, más baja será la factura. “Puede mantener su hogar a 78°F y estar perfectamente seguro durante una ola de calor”, indicó Wolfe.

Lo que mucha gente hace mal, y cuesta dinero, es bajar el termostato al mínimo al encender el aire. “Colocar el termostato a una temperatura más baja de lo normal no enfriará su casa más rápido y podría resultar en un gasto innecesario”, subraya la guía oficial del DOE.

Cuatro cambios baratos con impacto real en la factura

Usar ventiladores junto al aire. El DOE recuerda que los ventiladores “enfrían a las personas, no los cuartos”: permiten subir uno o dos grados el termostato sin perder comodidad, pero deben apagarse al salir de la habitación.

El DOE recuerda que los ventiladores “enfrían a las personas, no los cuartos”: permiten subir uno o dos grados el termostato sin perder comodidad, pero deben apagarse al salir de la habitación. Limpiar filtros cada mes. Un filtro sucio obliga al equipo a trabajar de más. El DOE aconseja revisarlo cada cuatro semanas durante el verano.

Un filtro sucio obliga al equipo a trabajar de más. El DOE aconseja revisarlo cada cuatro semanas durante el verano. Cerrar cortinas en las horas de más sol. La luz directa calienta paredes y muebles, forzando más horas de enfriamiento.

La luz directa calienta paredes y muebles, forzando más horas de enfriamiento. Alejar lámparas y televisores del termostato. Su calor puede engañar al sensor y activar el aire cuando no hace falta.

Equipos viejos cuestan más: cuándo conviene reemplazarlos

Si el equipo tiene muchos años o se descompone frecuentemente, cambiarlo puede ser más barato a mediano plazo. El rendimiento se mide con el índice SEER: entre un aparato SEER 10 y un SEER 14, la diferencia en el costo de enfriamiento es de alrededor de 20%.

El DOE recomienda usar equipos con etiqueta ENERGY STAR y, para familias de bajos ingresos, explorar reembolsos de compañías eléctricas o ayudas estatales para reemplazo de equipos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo del aire acondicionado en el verano

¿Cuánto más se pagará por aire acondicionado este verano?

NEADA calcula un gasto promedio de $778 dólares entre junio y septiembre, alrededor de 8.5% más que el año anterior. En estados del sur puede superar los $900.

¿Es seguro mantener la casa a 78°F en una ola de calor?

Sí, para la mayoría de adultos sanos. NEADA afirma que esa temperatura es “perfectamente segura”, prestando atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Conviene apagar el aire al salir de casa?

El DOE recomienda mantener la vivienda más caliente cuando está vacía, no apagar del todo. Un termostato programable automatiza ese ajuste y evita que el equipo trabaje de más al regresar.

¿Cómo sé si mi empresa eléctrica tiene programas de ayuda?

Llamando directamente o revisando su sitio web. Wolfe insiste: “Póngase en contacto con su empresa de servicios y pregunte qué programas existen antes de que llegue la factura que no puede pagar”.

Conclusión

En un verano de facturas que pueden superar los $800 dólares, seguir usando el aire acondicionado “como siempre” tiene un precio adicional concreto. La diferencia entre llegar a fin de mes o acumular deuda puede estar en dos grados más en el termostato, un filtro limpio y una llamada a la compañía eléctrica.

Para la comunidad hispana, que ya está impactada por la inflación en renta, comida y crédito, las familias hispanas deben tomar en cuenta esta variable para mantener el equilibrio en su presupuesto: en los veranos que vienen, será cada vez más cara esa omisión.

Sigue leyendo:

– Cada vez más millonarios abandonan EE.UU.: estos son los países que están eligiendo y cuánto dinero se necesita para mudarse

– Los 10 estados donde el salario rinde más para las familias hispanas en 2026

– Error en tu 401(k) puede costarte más de $100,000 al jubilarte