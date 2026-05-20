Cómo solicitar el beneficio de aire acondicionado gratis en Nueva York este 2026: requisitos y montos

Miles de residentes de la ciudad de Nueva York ya pueden solicitar el beneficio de asistencia para refrigeración del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), una ayuda estatal destinada a familias de bajos ingresos que necesitan un aire acondicionado o ventilador para enfrentar las altas temperaturas del verano de 2026.

Las solicitudes para el llamado Cooling Assistance Benefit abrieron el pasado 15 de abril y los fondos se entregarán por orden de llegada hasta agotarse. El programa busca proteger a personas vulnerables durante las olas de calor, especialmente adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones médicas agravadas por las temperaturas extremas.

El beneficio permite cubrir la compra e instalación de un aire acondicionado portátil, una unidad de pared o un ventilador cuando no sea posible instalar un sistema de enfriamiento de manera segura.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda para aire acondicionado?

De acuerdo al sitio web de HEAP, dicho programa está dirigido a hogares con ingresos limitados que cumplan determinados criterios establecidos por el estado de Nueva York.

Para calificar, el hogar debe cumplir al menos una de estas condiciones económicas:

* Tener ingresos mensuales brutos dentro de los límites establecidos según el tamaño de la familia

* Recibir beneficios SNAP

* Recibir asistencia temporal (TA)

* Recibir SSI bajo la categoría Code A.

* Haber recibido previamente un beneficio regular HEAP elegible durante el año del programa.

Además, el hogar debe contar con, al menos, una persona considerada vulnerable ante el calor extremo. Esto incluye a personas de 60 años o más, menores de 6 años o personas con una condición médica documentada que empeora con el calor.

También se exige que al menos un integrante del hogar sea ciudadano estadounidense o residente calificado.

Requisitos importantes para obtener el beneficio

Las autoridades aclararon que existen condiciones adicionales para recibir la asistencia de enfriamiento este verano.

Los solicitantes no deben tener actualmente un aire acondicionado funcionando correctamente o el equipo existente debe tener 5 años o más de antigüedad.

Asimismo, el hogar no puede haber recibido anteriormente un aire acondicionado financiado por HEAP durante los últimos 5 años.

Las familias interesadas deberán presentar una solicitud formal ante el departamento local de servicios sociales y entregar toda la documentación requerida para comprobar ingresos, residencia y situación del hogar.

Otro requisito clave es vivir en una residencia elegible según las normas del programa estatal.

Imagen elaborada con ayuda de Gemini

¿Cuánto dinero entrega el programa HEAP?

El beneficio cubre tanto el costo del equipo como su instalación, aunque existen límites máximos establecidos por el estado.

Las ayudas disponibles incluyen:

* Hasta $800 para un aire acondicionado portátil o ventilador, incluyendo instalación.

Hasta 1,000 para una unidad de pared instalada en un espacio ya acondicionado para ese tipo de equipo.

Si las autoridades determinan que un aire acondicionado no puede instalarse de forma segura en la vivienda, el hogar podrá recibir un ventilador como alternativa.

El gobierno estatal recordó que los fondos son limitados y que las solicitudes aprobadas dependerán de la disponibilidad presupuestaria.

El calor extremo preocupa en Nueva York

La apertura del programa coincide con el inicio de una temporada que podría traer temperaturas superiores al promedio en varias zonas del noreste de Estados Unidos.

Durante los últimos años, las olas de calor se han convertido en una preocupación creciente en Nueva York, especialmente en edificios antiguos sin sistemas modernos de climatización.

Las autoridades de salud pública advierten que el calor extremo puede provocar deshidratación, golpes de calor y complicaciones médicas graves, particularmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Organizaciones comunitarias también han señalado que muchas familias de bajos ingresos enfrentan dificultades para costear equipos de refrigeración y el aumento en las tarifas eléctricas durante el verano.

Por ello, el programa HEAP se ha convertido en una herramienta importante para ayudar a los residentes más vulnerables a mantenerse seguros durante los meses de temperaturas elevadas.

¿Cómo presentar la solicitud?

Las personas interesadas pueden iniciar el proceso comunicándose con el departamento local de servicios sociales de su condado o distrito.

Los solicitantes deberán preparar documentos relacionados con:

* Ingresos del hogar

* Identificación

* Comprobante de domicilio

* Beneficios públicos recibidos

* Condiciones médicas, si corresponde

Debido a la alta demanda registrada en años anteriores, las autoridades recomiendan enviar la solicitud lo antes posible.

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