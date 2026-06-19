Irán presenta queja ante FIFA por restricciones de EE.UU en Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) anunció que presentó una queja ante la FIFA por las restricciones que sufre la selección del país persa para poder viajar a Estados Unidos antes de los partidos.

La FFI solicitó viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica, dado que el encuentro se disputa a las 12 del mediodía, pero la petición fue rechazada.

“La Federación Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar a la preparación técnica de los equipos”, indicó el organismo en un comunicado.

“En consecuencia, la Federación, al tiempo que expresa su descontento con esta decisión, ha presentado su protesta ante la FIFA a través de los canales oficiales”, informó.

Esta misma situación ya se dio en el partido de Nueva Zelanda la semana pasada, cuando las autoridades estadounidenses solo permitieron a la selección iraní viajar un día antes.

? Iran will file a COMPLAINT against FIFA for their treatment at the 2026 World Cup. ????



? Visas were refused.

? The team was only allowed to arrive one day before the match.

? They were forced to return immediately to Mexico. ??



The Iranian Football Federation believes it? pic.twitter.com/6LG8kYgmgN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 19, 2026

Irán ha denunciado numerosos problemas para jugar los partidos en Estados Unidos

La selección de Irán estableció su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, 15 integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo no recibieron autorización para ingresar en Estados Unidos.

La FFI denunció, además, antes del comienzo del campeonato, que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar de la primera ronda.

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