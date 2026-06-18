Haaland se quita el uniforme de Noruega y se viste de turista en Nueva York en pleno Mundial 2026

Tras un debut de ensueño en el Mundial 2026, la gran estrella de la selección de Noruega Erling Haaland decidió hacer de turista en la Gran Manzana.

El delantero del Manchester City se convirtió en un turista más por las calles de Manhattan, aprovechando el descanso otorgado por su seleccionador antes de afrontar los siguientes retos del torneo.

Haaland disfrutó de las bondades de Nueva York junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, documentando un paseo que no tardó en volverse completamente viral.

La escapada neoyorquina del ariete de 25 años fue posible gracias al desempeño de Noruega el pasado martes 16 de junio. En el Gillette Stadium de Foxborough, el combinado nórdico pasó por encima de Irak con un contundente 4-1.

Con los deberes hechos y el trofeo de MVP en las maletas, el seleccionador Ståle Solbakken premió al plantel con dos días de desconexión total antes de meterse de lleno en la exigencia de la fase de grupos.

De Times Square al sándwich de pastrami de Katz’s

Con un escueto pero directo “NYC” en su perfil oficial de Instagram, Haaland desató la locura de sus fanáticos al compartir postales de su itinerario por Manhattan. El delantero posó con naturalidad en el icónico Times Square. Posteriormente, la pareja se trasladó al Lower East Side para visitar el legendario Katz’s Delicatessen, el emblemático templo gastronómico fundado en 1888.

La publicación rebasó con creces el millón de “me gusta” en cuestión de horas, generando divertidos debates entre sus seguidores de todo el mundo.

Sigue leyendo:

·Mundial 2026: Ghana vence 1-0 a Panamá con un gol agónico

·Colombia vence 3-1 a Uzbekistán y se apropia del liderato del Grupo K en el Mundial 2026

·Manuel Neuer confirma que el Mundial 2026 será su último torneo con Alemania