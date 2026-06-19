Morgan Freeman anuncia un álbum de blues y lanza su primer sencillo

El legendario actor Morgan Freeman incursionó en la música con un álbum enteramente de blues titulado “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”, en el que figura como productor musical.

El álbum de Freeman cuenta con un total de 12 canciones y colaboraciones de artistas como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Lawrence “Boo” Mitchell y Shemekia Copeland. También cuenta con la participación de la Orquesta Chineke! también participa en el álbum.

Este álbum es un viaje a través de 100 años de música blues y Freeman destaca la influencia que ha tenido este género musical en su vida. “Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela en el delta del Misisipi, y desde entonces nunca me ha abandonado”, declaró Freeman.

“Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience” sale a la venta el 7 de agosto, pero los fans ya pueden escuchar un adelanto de este trabajo discográfico. El actor y músico estrenó una versión de “Death Letter Blues” junto a Taj Mahal en el clásico de Son House que se estrenó este 19 de junio.

Esta versión de la canción se lanzó durante el Juneteenth, la conmemoración del fin de la esclavitud.

“Que Taj Mahal abra este álbum con una versión del clásico de Son House, ‘Death Letter Blues’, le da el tono perfecto para la introducción. Publicarlo el 19 de junio no es solo simbólico, sino que representa la esencia de esta música y de quienes la crearon. Espero que la gente la escuche y la recuerde”, dijo.

Eric Meier, productor de la gira “Symphonic Blues Experience de Morgan Freeman”, declaró que “esta música nació de la misma historia que conmemora el Juneteenth”.

“”Death Letter Blues” es una de las piezas más crudas y honestas del cancionero estadounidense, y escuchar a Taj Mahal interpretándola con una orquesta sinfónica completa acompañándolo —grabada entre los sagrados muros de los Royal Studios y Abbey Road— es algo innovador y único. Estamos increíblemente orgullosos de presentar nuestro álbum con este tema”, dijo Meier.

Morgan Freeman ha tenido una fuerte pasión musical durante su carrera e incluso ha trabajado en varios proyectos musicales. Colaboró ​​en la canción “Bombs Away” de BOB en 2012 y fue el narrador del álbum colaborativo de Metro Boomin y 21 Savage, Savage Mode II, lanzado en 2020. Su colaboración más reciente fue en 2022, cuando volvió a trabajar con Metro para narrar el álbum Heroes and Villains del productor. Además, es el copropietario del Ground Zero Blues Club en Clarksdale, Misisipi.

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