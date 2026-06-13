Morgan Freeman aconseja desde su vigencia a los 89 años: “La quietud es un resplandor”

Uno de los personajes más icónicos durante décadas en Hollywood es Morgan Freeman, quien se ha caracterizado en las últimas producciones donde ha participado por ser ese personaje sabio, que inspira respeto y direcciona a las personas.

A sus 89 años, el veterano actor está demostrando que esa sabiduría no solamente la aplica en la ficción, sino también en su vida cotidiana, y eso le ha ayudado en muchos factores, principalmente en seguir activo a su edad.

Morgan Freeman aconseja a la humanidad

El protagonista de “Million Dollar Baby” y “The Shawshank Redemption” asegura que una de las claves para evitar malestares y disfrutar la vida en cada fase es hacer una pausa, para no dejarse llevar por los afanes diarios.

“Hay que aprender a estar quieto y dejar que la vida suceda; esa quietud se convierte en un resplandor”, enfatizó Freeman según el portal Infobae, dejando claro que se debe tratar de buscar un equilibrio, para tampoco dejar de producir en cualquier ámbito laboral o de la vida en que se encuentren.

De acuerdo a su experiencia, Morgan afirma que es algo que debería aplicarse mucho más en la actualidad ante un mundo que va a toda velocidad y eso envuelve a muchas personas a las que se les puede ir la vida sin haberse detenido un momento a tomar aire y evaluar, para luego seguir.

“No todo necesita ser controlado, resuelto o anticipado, y que existe una forma distinta de habitar el tiempo que no depende de correr detrás de cada objetivo ni de llenar cada minuto de actividad“, destacó el actor y narrador.

Morgan Freeman, la voz autorizada

A lo largo de toda su trayectoria, Freeman ha ganado un Premio Oscar (2005), un Globo de Oro, un reconocimiento en el Sindicato de Actores, el Premio Kennedy Center Honor (2008) y un premio AFI por su memorable trayectoria (2011).

Eso quiere decir que, con innumerables participaciones como actor y siendo una de las voces más reconocidas de la narración, no hay otra figura que Morgan para dar este tipo de consejos, que le han servido a él en su vida tanto profesional como personal.

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