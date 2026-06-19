Mundial 2026: Juegos para hoy 19 de junio y así va la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa en su segunda fecha de la fase de grupos con México ya clasificado y los demás buscando asegurar su presencia en los 16avos de final.
Estados Unidos podría asegurar su presencia en la próxima ronda con una victoria este viernes y Brasil busca su primera victoria de la Copa del Mundo 2026.
Partidos para hoy 19 de junio en Mundial 2026
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⚽ Mundial FIFA 2026
Partidos de hoy | Horario del Este (ET)
|Grupo
|Partido
|Hora ET
|Estadio
|Transmisión en EE.UU.
|
Grupo D
|
🇺🇸 Estados Unidos vs. 🇦🇺 Australia
|
3:00 PM
|
🏟️ Lumen Field
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo C
|
🏴 Escocia vs. 🇲🇦 Marruecos
|
6:00 PM
|
🏟️ Gillette Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo C
|
🇧🇷 Brasil vs. 🇭🇹 Haití
|
8:30 PM
|
🏟️ Lincoln Financial Field
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo D
|
🇹🇷 Turquía vs. 🇵🇾 Paraguay
|
11:00 PM
|
🏟️ Levi’s Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).
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Resultados de ayer 18 de junio en el Mundial 2026
⚽ Mundial FIFA 2026
Resultados de la jornada y posiciones actualizadas
|Grupo
|Partido
|Resultado
|Grupo A
|🇨🇿 Chequia vs. 🇿🇦 Sudáfrica
|1-1
|Grupo A
|🇲🇽 México vs. 🇰🇷 Corea del Sur
|1-0
|Grupo B
|🇨🇭 Suiza vs. 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
|4-1
|Grupo B
|🇨🇦 Canadá vs. 🇶🇦 Qatar
|6-0
📊 Grupo A
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇲🇽 México
|6
|3
|0
|2
|🇰🇷 Corea del Sur
|3
|2
|2
|3
|🇨🇿 Chequia
|1
|2
|3
|4
|🇿🇦 Sudáfrica
|1
|1
|3
📊 Grupo B
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇨🇦 Canadá
|4
|7
|1
|2
|🇨🇭 Suiza
|4
|5
|2
|3
|🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
|1
|2
|5
|4
|🇶🇦 Qatar
|1
|1
|7
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