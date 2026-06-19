Mundial 2026: Juegos para hoy 19 de junio y así va la fase de grupos

El Mundial 2026 continúa en su segunda fecha de la fase de grupos con México ya clasificado y los demás buscando asegurar su presencia en los 16avos de final.

Estados Unidos podría asegurar su presencia en la próxima ronda con una victoria este viernes y Brasil busca su primera victoria de la Copa del Mundo 2026.

Partidos para hoy 19 de junio en Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | Horario del Este (ET) Grupo Partido Hora ET Estadio Transmisión en EE.UU. Grupo D 🇺🇸 Estados Unidos vs. 🇦🇺 Australia 3:00 PM 🏟️ Lumen Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo C 🏴 Escocia vs. 🇲🇦 Marruecos 6:00 PM 🏟️ Gillette Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo C 🇧🇷 Brasil vs. 🇭🇹 Haití 8:30 PM 🏟️ Lincoln Financial Field FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo D 🇹🇷 Turquía vs. 🇵🇾 Paraguay 11:00 PM 🏟️ Levi’s Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). “` “`“`

Resultados de ayer 18 de junio en el Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Resultados de la jornada y posiciones actualizadas Grupo Partido Resultado Grupo A 🇨🇿 Chequia vs. 🇿🇦 Sudáfrica 1-1 Grupo A 🇲🇽 México vs. 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Grupo B 🇨🇭 Suiza vs. 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 4-1 Grupo B 🇨🇦 Canadá vs. 🇶🇦 Qatar 6-0 📊 Grupo A Pos Selección Pts GF GC 1 🇲🇽 México 6 3 0 2 🇰🇷 Corea del Sur 3 2 2 3 🇨🇿 Chequia 1 2 3 4 🇿🇦 Sudáfrica 1 1 3 📊 Grupo B Pos Selección Pts GF GC 1 🇨🇦 Canadá 4 7 1 2 🇨🇭 Suiza 4 5 2 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 1 2 5 4 🇶🇦 Qatar 1 1 7

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