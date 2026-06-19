Nueva York transmitirá partidos del Mundial 2026 gratis y en español en kioskos LinkNYC

El alcalde Zohran Mamdani anunció que residentes y visitantes de Nueva York podrán ver cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA en 200 quioscos LinkNYC distribuidos en la ciudad, entre el 19 de junio y el 19 de julio, como parte de una iniciativa de retransmisiones gratuitas de verano.

La programación, desarrollada en colaboración con Telemundo, tiene como objetivo llevar los encuentros del torneo a espacios públicos de uso cotidiano, convirtiendo esquinas, avenidas y plazas en puntos de encuentro comunitarios donde los aficionados puedan compartir la experiencia del Mundial sin necesidad de acudir a un estadio, informó NBC New York.

“Nueva York es una ciudad de aceras tanto como de estadios, y este verano la Copa del Mundo pertenece a ambas”, dijo Mamdani, quien destacó que el acceso no se limita a quienes asistan al MetLife Stadium.

“Ya sea que vuelvas a casa del trabajo, te reúnas con amigos o vayas a la tienda de la esquina, tendrás la oportunidad de detenerte, ver y compartir un momento del fútbol”, agregó.

Eric Lerner, presidente y gerente general de Telemundo 47 y NBC 4 New York, calificó la iniciativa como una alianza de gran alcance que amplía el acceso a las transmisiones deportivas en toda la ciudad y destacó la coordinación con LinkNYC y la alcaldía para acercar el torneo a las comunidades.

Claudia Chagui, vicepresidenta ejecutiva de marketing de NBCUniversal Telemundo Enterprises, señaló asimismo que la Copa Mundial “es más que un evento deportivo” y la describió como un fenómeno cultural capaz de unir a personas de distintas generaciones y orígenes.

Subrayó además el papel de la cadena como emisora en español del torneo.

La serie de retransmisiones incluirá cinco partidos destacados, desde la fase de grupos hasta la final. Entre ellos figuran el duelo entre Estados Unidos y Australia el 19 de junio, Noruega contra Francia el 26 de junio, un partido de dieciseisavos de final el 3 de julio, los cuartos de final el 10 de julio y la final el 19 de julio, todos en horarios vespertinos.

Como parte del proyecto, 20 quioscos LinkNYC contarán con la identidad visual oficial del Mundial de la ciudad, integrándose a otros elementos públicos como el metro y vehículos de servicios urbanos, en una estrategia para reforzar el ambiente del torneo en toda Nueva York.

Nick Colvin, director ejecutivo de LinkNYC, afirmó que la infraestructura digital de la ciudad permite generar experiencias compartidas a gran escala, mientras que la coordinadora del Mundial en Nueva York, Maya Handa, dijo que la iniciativa busca llevar el torneo a cualquier rincón de la ciudad, desde El Bronx hasta Staten Island.

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