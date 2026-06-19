Sindicato paraliza “temporalmente” carruajes con caballos tras racha trágica en Central Park de Nueva York

TWU Local 100, poderoso sindicato de transporte en Nueva York, decidió suspender “temporalmente” los carruajes a caballo en la ciudad a partir de este viernes, en respuesta a la racha trágica en Central Park que cobró la vida de un turista y un animal en dos incidentes este mes.

El sindicato tomó la decisión temporal de detener sus actividades mientras revisa los protocolos de seguridad a raíz del fallecimiento de un turista de 18 años. Un portavoz del gremio indicó que este viernes no se ofrecerán paseos en coche de caballos, aunque no se ha establecido ningún plan más allá de esa jornada, indicó Daily News.

Mientras se mantienen suspendidos los paseos, el sindicato impulsa un proyecto de ley presentado la semana pasada por el concejal de Queens, James Gennaro, el cual establecería nuevos protocolos de seguridad para el sector y ofrecería protección laboral a los conductores. Entre otras disposiciones, ese proyecto de ley exigiría la instalación de postes de amarre en diversos puntos del parque para asegurar a los caballos.

Una medida alternativa, conocida como “Ryder’s Law” (Ley de Ryder), supondría el cierre definitivo de esa actividad, que es mayormente contratada por turistas.

“Ha llegado el momento de actuar”, afirmaron la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, y la concejal Lynn Schulman, presidenta de la Comisión de Salud, en una declaración conjunta emitida horas después de la muerte del un turista al volcarse el carruaje donde paseaba en Central Park.

Dos tragedias con 8 días de separación

El futuro de los coche de caballos en la ciudad de Nueva York, que son considerados parte de la industria turística, lleva años en debate legal.

La última tragedia relacionada con caballos en Central Park sucedió el 17 de junio cerca de las 2:45 p.m., cuando el turista adolescente Romanch Mahajan, de 18 años y nativo de India, se golpeó la cabeza al volcarse el carruaje donde paseaba con sus padres y su hermano menor. La familia había llegado a Nueva York el lunes, celebrando la graduación de la escuela secundaria de la víctima, detalló The New York Times.

Previamente, el 9 de junio, un caballo colapsó fatalmente también en Central Park. Esta semana la necropsia determinó que el animal falleció tras ingerir en el parque una cantidad “considerable” de una planta venenosa. Por ello el sindicato Transport Workers Union (TWU) culpó a Central Park Conservancy -la organización sin fines de lucro que administra el parque y que el año pasado se sumó a las peticiones para prohibir los coches de caballos-, señalando que “nunca advirtieron a nadie de la presencia de plantas de tejo mortales en el parque. Se trata de una negligencia al más alto nivel de la organización”.

En respuesta, Central Park Conservancy insistió en que las circunstancias de la muerte del caballo Deniz apuntan, de hecho, a una negligencia por parte del TWU, ya que “las normas del Departamento de Parques de Nueva York prohíben expresamente que los caballos coman vegetación en cualquier parte de nuestros 843 acres”. En una coincidencia fatal, en medio de ese debate, sucedió la tragedia de la familia Mahajan.

El poderoso sindicato TWU -que representa a 38,000 trabajadores del Metro y los autobuses, y a unos 200 propietarios y conductores de coches de caballos- sostiene que la actividad es fundamentalmente segura y que los animales están bien cuidados.

El proyecto de ley conocido como “Ryder’s Law” -llamado así por un caballo de coche que murió en 2022- pondría fin a la actividad, prohibiendo la emisión de nuevas licencias y acabando de facto con los paseos turísticos en el parque. Una coalición de defensores de los derechos de los animales ha argumentado reiteradamente que la naturaleza misma de la actividad -en la que los caballos arrastran carruajes- es inhumana. El alcalde Zohran Mamdani ha declarado que apoya la prohibición.

Otro proyecto de ley, que cuenta con el respaldo del TWU, exigiría a la Junta Asesora sobre Caballos de Alquiler -inactiva desde hace mucho tiempo- realizar un estudio sobre las mejores prácticas para la salud equina, permitiendo así que el sector continúe operando bajo una regulación adicional. Ambos proyectos de ley están pendientes de ser examinados por la Comisión de Salud del Concejo Municipal.