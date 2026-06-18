Graduación terminó en tragedia: muerte de turista en carruaje en Central Park sacude al Concejo Municipal de Nueva York

“Ha llegado el momento de actuar”, afirmaron la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, y la concejal Lynn Schulman, presidenta de la Comisión de Salud, en una declaración conjunta emitida ayer tras la muerte de un turista al volcarse el carruaje donde paseaba en Central Park.

“El Concejo presentó recientemente la ‘Ley Ryder’ para abordar preocupaciones de larga data en torno a la industria de los carruajes tirados por caballos, y celebraremos una audiencia sobre el proyecto de ley en el mes de julio”, agregó el comunicado. “Esperamos escuchar a todas las partes interesadas y analizar medidas para atender las inquietudes sobre el bienestar de los caballos y la seguridad pública, mientras trabajamos en una solución bien fundamentada para este problema urgente“.

La última tragedia relacionada con caballos en Central Park sucedió ayer a media tarde, cerca de las 2:45 p.m., cuando el turista adolescente Romanch Mahajan, de 18 años y nativo de India, se golpeó la cabeza al volcarse el carruaje donde paseaba con sus padres y su hermano menor. La familia había llegado a Nueva York el lunes, celebrando la graduación de la escuela secundaria de la víctima, detalló Daily News.

Previamente, el 9 de junio, un caballo colapsó fatalmente también en Central Park. Esta semana la necropsia determinó que el animal falleció tras ingerir en el parque una cantidad “considerable” de una planta venenosa. Por ello el sindicato Transport Workers Union (TWU) culpó a Central Park Conservancy -la organización sin fines de lucro que administra el parque y que el año pasado se sumó a las peticiones para prohibir los coches de caballos-, señalando que “nunca advirtieron a nadie de la presencia de plantas de tejo mortales en el parque. Se trata de una negligencia al más alto nivel de la organización”.

En respuesta, Central Park Conservancy insistió en que las circunstancias de la muerte del caballo Deniz apuntan, de hecho, a una negligencia por parte del TWU, ya que “las normas del Departamento de Parques de Nueva York prohíben expresamente que los caballos coman vegetación en cualquier parte de nuestros 843 acres”.

En una coincidencia fatal, en medio de ese debate, sucedió la tragedia de ayer. Cuando el cochero se alejó del carruaje para tomar una fotografía, el caballo se asustó y salió corriendo, invadiendo la acera, según declaró el padre del joven. “Gritábamos: ´¡Ayuda, ayuda!'”, relató Deepak Mahajan a The New York Times.

La familia se aferró fuertemente unos a otros cuando el carruaje volcó en Cherry Hill, cerca de la fuente Bethesda. La madre cayó al suelo y él saltó para intentar ayudarla. “Mi hijo cayó al intentar salvar a su madre”, dijo el padre, de 44 años. El adolescente se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció alrededor de las 6:45 p.m., informó la policía.

Cuando la familia llegó a Nueva York el lunes, Romanch se enteró de que había sido admitido en la Universidad Manipal de Jaipur, una de las mejores instituciones de educación superior en India. Antes del fatídico paseo en carruaje, la familia entusiasmada recorrió la ciudad: cruzaron a pie el puente de Brooklyn y visitaron la Estatua de la Libertad y el memorial del 11 de septiembre. “Este incidente debe tomarse muy en serio”, afirmó el padre en referencia al accidente. “Le arrebató el sueño a mi hijo”.

El hecho de que el cochero bajara del vehículo para tomar una fotografía supuso una violación del procedimiento estándar, según el sindicato TWU, que representa a los aproximadamente 200 propietarios y conductores de carruajes tirados por caballos. “Al parecer el cochero se alejó al menos la distancia de un brazo de su caballo para fotografiar a los pasajeros”, declaró un representante del gremio. “Esto es inaceptable. Un cochero no debe abandonar el carruaje para tomar fotos, bajo ningún concepto. Apoyamos una investigación exhaustiva”. El cochero no identificado ha sido suspendido indefinidamente y el caballo fue retirado del servicio, según TWU.

“Ésta es la tragedia que temíamos cuando el año pasado pedimos por primera vez que se prohibieran los carruajes de caballos en Central Park, debido a los riesgos que suponen para la seguridad y la salud públicas. Un joven vino a disfrutar de nuestro parque y perdió la vida”, declaró un portavoz de Central Park Conservancy. “Ese no es un precio aceptable para una industria anticuada que opera en medio de uno de los espacios públicos más concurridos de Estados Unidos”.

En otra reacción, el concejal Harvey Epstein dijo estar “horrorizado por el trágico accidente ocurrido (ayer) en Central Park”, según una publicación en Twitter/X. “Una y otra vez, vemos cómo tanto los caballos como las personas sufren las consecuencias de una industria que plantea graves riesgos para la seguridad pública y el bienestar animal”, continuó en su declaración. “La ciudad de Nueva York no puede seguir ignorando estas tragedias. El Concejo Municipal debe aprobar la Ley Ryder y poner fin a los carruajes tirados por caballos de una vez por todas”.

Un debate de largos años: dos proyectos de ley

El futuro de los coche de caballos en la ciudad de Nueva York, que son considerados parte de la industria turística, lleva años en debate legal.

El Concejo Municipal estudia dos visiones contrapuestas. Un proyecto de ley -que retoma una iniciativa conocida como “Ryder’s Law”, llamada así por un caballo de coche que murió en 2022- pondría fin a la actividad, prohibiendo la emisión de nuevas licencias y acabando de facto con los paseos turísticos en el parque. Una coalición de defensores de los derechos de los animales ha argumentado reiteradamente que la naturaleza misma de la actividad -en la que los caballos arrastran carruajes- es inhumana. El alcalde Zohran Mamdani ha declarado que apoya la prohibición.

No obstante, el poderoso sindicato TWU -que representa a 38,000 trabajadores del Metro y los autobuses, y a unos 200 propietarios y conductores de coches de caballos- sostiene que la actividad es fundamentalmente segura y que los caballos están bien cuidados.

Otro proyecto de ley, que cuenta con el respaldo del TWU, exigiría a la Junta Asesora sobre Caballos de Alquiler -inactiva desde hace mucho tiempo- realizar un estudio sobre las mejores prácticas para la salud equina, permitiendo así que el sector continúe operando bajo una regulación adicional. Ambos proyectos de ley están pendientes de ser examinados por la Comisión de Salud del Concejo Municipal.