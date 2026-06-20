Alerta extrema en San Antonio: piden no viajar y advierten por traslados en Texas durante el Mundial

San Antonio amaneció este sábado bajo una alerta extrema por inundaciones repentinas después de que una tormenta casi estacionaria descargara lluvias intensas sobre gran parte del condado de Bexar.

El National Weather Service emitió una advertencia de inundación repentina para buena parte del área metropolitana de San Antonio, vigente hasta las 6 a.m. del sábado. La alerta incluyó sectores como downtown San Antonio, Alamo Heights, Castle Hills, Leon Valley, Helotes, Lackland Air Force Base y otras comunidades cercanas.

Según el aviso, la tormenta podía dejar entre 2 y 5 pulgadas de lluvia por hora en algunas zonas, una intensidad suficiente para provocar crecidas rápidas en calles, arroyos, autopistas y pasos bajo nivel. El mensaje enviado a residentes fue directo: no viajar salvo que sea necesario evacuar una zona amenazada por el agua.

La emergencia ocurre en pleno Mundial 2026, con miles de fanáticos moviéndose por Texas para asistir a partidos, reuniones familiares, eventos públicos y viajes entre ciudades. San Antonio no es una de las sedes del torneo, pero sí está dentro de una región con fuerte movimiento por carretera hacia Dallas/Arlington y Houston, las dos ciudades texanas que reciben partidos mundialistas.

Dallas Stadium, en Arlington, será sede de nueve partidos del Mundial 2026, incluido uno de Argentina en fase de grupos y una semifinal. Houston Stadium, por su parte, recibirá siete encuentros del torneo. Por eso, las autoridades recomiendan a quienes viajan por Texas revisar alertas locales antes de salir, evitar rutas con reportes de inundación y no cruzar caminos cubiertos por agua.

Rescates y caminos cerrados

Durante la mañana del sábado, medios locales reportaron múltiples rescates acuáticos y cierres de caminos en el área de San Antonio. Equipos de emergencia respondieron a incidentes en distintos puntos de la región, mientras las autoridades insistieron en que los conductores no deben cruzar calles inundadas.

En el condado de Bexar, el Bexar Flood Operations Center informó cierres por agua acumulada en varios cruces. Hacia media mañana, se reportaban al menos 21 cruces inundados, con zonas afectadas en caminos como Bulverde Road, Old Fredericksburg Road y áreas cercanas a arroyos y ríos.

La oficina del sheriff del condado de Bexar también pidió respetar las barricadas y no rodearlas. Cruzar un paso cerrado por inundación no solo es peligroso: también puede ser ilegal.

Qué deben tener en cuenta quienes viajan por Texas

Para los fanáticos que se trasladan por el estado durante el Mundial, el principal riesgo no está en los estadios sino en las rutas, los cruces bajos y los caminos secundarios. Las inundaciones repentinas pueden aparecer rápido y convertir una calle conocida en una trampa.

La recomendación es revisar el pronóstico antes de salir, consultar mapas de cierres viales, cargar el teléfono, avisar cuál será la ruta prevista a familiares y evitar manejar de noche por zonas inundables. Si una calle está cubierta de agua, la indicación oficial es dar la vuelta.

El mensaje de seguridad repetido por las autoridades es “Turn Around, Don’t Drown”: si hay agua sobre el camino, no hay que avanzar. Una corriente aparentemente baja puede arrastrar un vehículo.

Cortes de luz complican la situación

Las tormentas también provocaron cortes de electricidad en San Antonio. CPS Energy reportó miles de clientes sin servicio tras el paso del temporal, con cuadrillas trabajando en la restauración durante el sábado.

Según reportes locales, en el pico de la tormenta más de 17,000 hogares se vieron afectados por interrupciones eléctricas. Para la tarde del sábado, más de 12,000 clientes seguían sin luz, especialmente en zonas del norte y oeste de la ciudad.

La empresa advirtió que algunas reparaciones podrían extenderse hasta el domingo, en parte por las condiciones peligrosas de viaje y los caminos inundados.

Qué deben hacer las familias

Las autoridades recomiendan permanecer en casa si no es necesario salir, revisar alertas oficiales y evitar cualquier calle con agua acumulada.

También conviene mantener los teléfonos cargados, tener linternas a mano, guardar documentos importantes en un lugar seguro y revisar el estado de familiares mayores o personas que vivan cerca de zonas bajas.

Si el agua comienza a subir cerca de una vivienda, la recomendación es moverse a un lugar más alto y llamar al 911 si hay peligro inmediato.

La lluvia más intensa podía disminuir después de la madrugada, pero el riesgo no desaparece de inmediato. En una zona propensa a crecidas rápidas, las autoridades insisten en no confiarse: el agua puede tardar en bajar y los caminos pueden seguir peligrosos durante horas.

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