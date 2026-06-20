Confirmado: preparan una histórica película de Juan Gabriel en el cine

Pocas figuras de la música latinoamericana despiertan tanta devoción como Juan Gabriel. Sus canciones siguen sonando, sus presentaciones continúan acumulando reproducciones y su historia personal conserva un magnetismo que, diez años después de su muerte, todavía genera interés. Ahora, la vida del cantante dará un nuevo paso al convertirse en una película para la pantalla grande.

El encargado de llevar adelante el proyecto es el director mexicano Gary Alazraki, quien trabaja en una producción biográfica inspirada en la trayectoria del llamado Divo de Juárez. La iniciativa cuenta con un elemento que la distingue de otros trabajos recientes sobre el artista y es el respaldo de Iván Aguilera, hijo y heredero de Juan Gabriel.

La cinta, que por ahora lleva el título tentativo de “Juan Gabriel”, pretende alejarse de los formatos televisivos y documentales que han explorado la historia del intérprete en años recientes. Entre ellos figuran la serie “Hasta que te conocí” y el documental de Netflix “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”. En esta ocasión, la apuesta apunta a una narrativa concebida específicamente para el cine.

Historia con alcance internacional

Alazraki explicó que busca retratar una faceta especial de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, a través de una propuesta emocional y cercana.

“Para mí hay una historia mítica en la vida de Juan Gabriel y, por la forma en que la deseo contar, creo que va a quedar muy entrañable para México, para la familia de Alberto, para los fans y para quienes no sepan quién es”, detalló el realizador.

Más allá de la carrera artística del compositor, el cineasta considera que la vida de Juan Gabriel ofrece una oportunidad para mostrar aspectos fundamentales de la identidad cultural mexicana. Esa visión se ha convertido en una de las bases del proyecto.

Según reseñó el diario El Universal de México, Alazraki e Iván Aguilera ya definieron la dirección temática que seguirá el guion. La intención es construir una historia capaz de emocionar, tanto al público mexicano, como a espectadores de otros países.

El desafío de retratar a una leyenda

La tarea no será sencilla. Juan Gabriel ya exploró elementos autobiográficos en películas como “El Noa Noa” y “Es mi vida”, por lo que el nuevo largometraje deberá encontrar una mirada propia para acercarse a una figura ampliamente conocida.

Con esa meta, la producción busca atraer inversión internacional que permita garantizar una distribución de gran alcance. El objetivo es llegar a la amplia comunidad hispana que reside en Estados Unidos y también a amantes de la música en distintas partes del mundo.

Alazraki cuenta con experiencia en proyectos orientados al mercado latino global. Entre sus trabajos recientes destaca la dirección de “El padre de la novia”, estrenada en 2022.

Aunque próximamente comenzarán las grabaciones de la segunda temporada de “La oficina” para Prime Video, el director confía en avanzar paralelamente con el desarrollo de la película. Si las negociaciones y la financiación evolucionan según lo previsto, el rodaje podría comenzar antes de que termine este año.

La historia de Juan Gabriel se prepara así para encontrar una nueva audiencia desde la oscuridad de una sala de cine.

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