Olivia Rodrigo contó lo que piensa sobre fans que usan pañales

Las historias de fanatismo suelen estar llenas de anécdotas curiosas, pero pocas veces una artista describe una situación tan particular como la que relató Olivia Rodrigo en una reciente entrevista. La cantante estadounidense sorprendió al hablar de una práctica que algunos asistentes a conciertos y festivales adoptan para no perder un lugar privilegiado frente al escenario.

La revelación ocurrió durante una conversación con KISS FM UK, donde Rodrigo promocionaba su nuevo álbum, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”. Allí, los conductores Tyler West y Chloe Burrows le preguntaron por algunas de las experiencias más extrañas que ha vivido como artista. La respuesta dejó a todos sin palabras.

Según explicó la intérprete, ha sido testigo indirecta de una conducta que ciertos seguidores realizan para mantenerse en primera fila durante horas: “He estado en ciertos conciertos y ciertos festivales donde la gente usa pañales para poder estar en la primera fila del show. Y eso ha sido una experiencia como performer que he olido”, afirmó. Luego agregó: “Como artista, he tenido la experiencia de oler eso”.

Una práctica que sigue generando opiniones encontradas

Esta situación no es completamente nueva dentro del universo de los grandes espectáculos. Desde hace años, algunos aficionados han recurrido a medidas extremas para evitar abandonar su ubicación, mientras esperan el ingreso a un concierto o mientras se desarrolla el evento.

El uso de pañales para adultos se ha convertido en uno de los ejemplos más comentados. Quienes recurren a esta alternativa buscan evitar cualquier desplazamiento que pueda costarles un lugar privilegiado cerca de sus artistas favoritos.

Durante la entrevista, Olivia Rodrigo explicó que este comportamiento también le recordó una tradición asociada a otra celebración multitudinaria. La cantante comparó la situación con quienes asisten al famoso descenso de la bola de Año Nuevo en Times Square, donde muchas personas permanecen largas horas en un mismo sitio: “Es algo real. Lo pienso bastante a menudo”, comentó.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata entre los presentadores: “¡Es una locura!” y “no me lo puedo creer”, respondieron entre risas y sorpresa.

Olivia Rodrigo says some of her fans wear diapers so they can stay front row at festivals and she can smell them? pic.twitter.com/bo1Jd1HhXm — kira ? (@kirawontmiss) June 19, 2026

El comentario llega antes de una nueva gira

Las palabras de la artista han generado comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la anécdota como una especie de llamado a sus seguidores para evitar ese tipo de comportamientos en futuros espectáculos.

Olivia acaba de lanzar “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, su tercer álbum de estudio, un trabajo que rápidamente consiguió cifras destacadas de reproducciones en plataformas digitales.

Además, la cantante ya tiene la mirada puesta en su próxima gira internacional, “The Unraveled Tour”. El recorrido comenzará en septiembre en Estados Unidos y se extenderá por distintos países hasta concluir en 2027 con una presentación en Barcelona.

Sigue leyendo:

Como una fan más, Olivia Rodrigo cumplió un sueño junto a No Doubt

Olivia Rodrigo anuncia “The Unraveled Tour” con varias fechas en Estados Unidos

Madonna lanzó el videoclip de “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter