Menudo incluye a NY para festejar medio siglo de historia

Hace décadas que el fenómeno de Menudo dejó de ser únicamente una banda juvenil, porque, en realidad, se convirtió en un símbolo de la música latina, una fábrica de estrellas y una marca capaz de despertar recuerdos en distintas generaciones. Ahora, cuando se cumplen 50 años de su nacimiento, el grupo prepara una celebración a la altura de su historia.

La agrupación puertorriqueña anunció una gira conmemorativa que recorrerá Estados Unidos, México y Puerto Rico. El proyecto reunirá a siete exintegrantes en lo que representa la primera reunión oficial realizada bajo la marca Menudo.

Los artistas que participarán en este reencuentro son René Farrait (1979-1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991).

Celebración totalpara revivir la “Menudomanía”

La organización destacó en un comunicado que esta será la primera gira oficial de reunión presentada bajo la franquicia Menudo y que busca honrar cinco décadas de trayectoria, así como la huella que el grupo dejó en la música latina y en la cultura popular.

La propuesta promete llevar a los fanáticos de regreso a los años de mayor popularidad de la banda. Quienes asistan podrán escuchar clásicos como “Súbete a mi moto”, “Claridad” y “Quiero ser”, canciones que ayudaron a construir el fenómeno conocido como “Menudomanía”.

El recorrido incluirá presentaciones en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood. Además, el espectáculo llegará a Ciudad de México y a San Juan de Puerto Rico.

La primera fecha está programada para el 10 de octubre en el YouTube Theater de Los Ángeles, mientras que el cierre tendrá lugar el 12 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan. Las entradas estarán a la venta desde este viernes 19 de junio.

El legado de una agrupación histórica

Desde su debut en 1977, Menudo logró algo que pocas bandas juveniles alcanzan. Lo que comenzó como un proyecto infantil terminó transformándose en un fenómeno internacional que cruzó fronteras e idiomas.

A lo largo de su trayectoria, el grupo lanzó cerca de 30 álbumes en distintos mercados, consiguió nominaciones al Grammy y realizó giras multitudinarias con entradas agotadas en numerosos países.

La historia de Menudo también quedó marcada por la cantidad de artistas que pasaron por sus filas. Entre todos ellos, dos nombres sobresalen por el éxito que alcanzaron después de abandonar la agrupación: Ricky Martin y Robi Draco Rosa.

Cinco décadas después de su creación, la expectativa vuelve a estar alrededor de un nombre que definitivamente marcó una época.

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