3 formas de ganar dinero mientras ves videos en TikTok

Pasar horas viendo videos en TikTok podría convertirse en algo más que entretenimiento. Existen programas y aplicaciones que ofrecen recompensas económicas a usuarios dispuestos a consumir contenido, interactuar con publicaciones o recomendar la plataforma a otras personas.

Aunque la mayoría de estas oportunidades no generan ingresos comparables a un empleo tradicional, sí permiten obtener dinero extra o recompensas por una actividad que millones de personas realizan todos los días.

1. Ubiquitous paga $1,000 por ver TikTok durante 10 horas

La empresa de marketing de influencers Ubiquitous lanzó una convocatoria para seleccionar a tres personas que estén dispuestas a analizar contenido de TikTok durante 10 horas.

El objetivo es estudiar tendencias, contenido viral y la manera en que los usuarios interactúan con la plataforma. A cambio, cada participante seleccionado recibe un pago de $1,000.

Sin embargo, los interesados deben presentar una solicitud y ser elegidos por la compañía antes de participar.

2. ByteDance recompensa a usuarios en algunos países

ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, también cuenta con programas que pagan a los usuarios por ver videos y recomendar la aplicación a otras personas.

La iniciativa busca recopilar información sobre hábitos de consumo y patrones de uso dentro de la plataforma.

No obstante, esta opción no está disponible en Estados Unidos. Según la información difundida, los programas de recompensas operan en países como España, Francia, Alemania y otras regiones de Europa.

3. Lit.it ofrece recompensas por consumir videos cortos

Otra alternativa es la aplicación lit.it, que lleva varios años recompensando a los usuarios por visualizar contenido de formato corto, similar al que se encuentra en TikTok.

El sistema funciona mediante tokens que se acumulan mientras la persona permanece viendo videos dentro de la aplicación. Posteriormente, esos puntos pueden convertirse en dinero en efectivo.

En términos generales, cuanto más tiempo permanezca el usuario consumiendo contenido, más recompensas podrá acumular.

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