Vinícius Jr. lidera goleada 3-0 a Haití y Brasil recupera la memoria en el Mundial 2026

La selección de Brasil parece haber recordado lo que solía ser y firmó un contundente triunfo 3-0 ante Haití en el Mundial 2026, en una tarde que tuvo a Matheus Cunha y a Vinicius Jr. como socios ideales en el ataque caricoca.

La Canarinha avisó al minuto 12 cuando Raphinha mandó a guardar la pelota tras una gran combinación colectiva, pero el festejo fue ahogado por el juez de línea por una posición adelantada. El extremo del Barcelona volvió a ser víctima del fuera de juego diez minutos después a pase de Bruno Guimarães.

La muralla caribeña de Sébastien Migné se derrumbó finalmente en el minuto 24. Vinicius probó los reflejos del meta Johny Placide con un potente disparo; el arquero dejó el balón muerto en el área chica y Matheus Cunha, con el olfato de 9, pescó el rechace con fortuna para firmar el 1-0.

Al minuto 36, tras una fantástica recuperación en la medular, Vinicius condujo a velocidad y habilitó en el área a Cunha, quien se perfiló y acomodó el esférico en la escuadra haitiana para su doblete y el 2-0.

Lesión de Raphinha y estocada de Vinicius

En el minuto 39, Raphinha se tiró al césped con evidentes gestos de dolor en el muslo derecho. La estrella blaugrana no pudo continuar y abandonó el terreno de juego entre lágrimas rumbo al banquillo, obligando a Ancelotti a dar entrada a Rayan. Las imágenes posteriores del extremo visiblemente hundido sembraron el pánico en la delegación brasileña.

Sin embargo, el golpe anímico no frenó el hambre del pentacampeón. Ya en el tiempo añadido de la primera parte (minuto 45+1′), Lucas Paquetá filtró un pase milimétrico que dejó a Vinicius mano a mano; el crack del Real Madrid definió con clase para batir a Placide y sellar un demoledor 3-0 antes de irse al descanso.

Migné movió su banco en la reanudación retirando a los amonestados Pierrot y Arcus para evitar una catástrofe mayor, pero Brasil siguió manejando el tempo con una posesión dominante. Al minuto 64, Ancelotti decidió dosificar cargas y retiró a Paquetá y al ovacionado Cunha para dar paso a Gabriel Martinelli y a la joya Endrick, quien debutó oficialmente en una Copa del Mundo.

El propio Endrick estuvo a punto de firmar su debut soñado en el 78′ tras una espectacular definición en el área, pero el VAR intervino correctamente para anular el grito de gol por un milimétrico fuera de juego.

Ya en los minutos finales del descuento, Haití hilvanó su jugada más peligrosa, pero Alisson Becker voló para sacar una mano milagrosa.

Brasil sonríe por los tres puntos, celebra el despegue de su ataque en tierras norteamericanas, pero se marcha de Philadelphia rezando para que el parte médico de Raphinha no signifique el final del torneo para una de sus piezas angulares.

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