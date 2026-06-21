Cuidado con la estafa de la ‘citación para jurado’: así funciona y cómo protegerte

Las autoridades federales y locales de Estados Unidos han lanzado nuevas alertas sobre una estafa que utiliza una de las obligaciones cívicas más conocidas del país: el servicio como jurado. Los delincuentes se hacen pasar por agentes de la ley y amenazan a las víctimas con arrestos o multas para presionarlas a enviar dinero de inmediato.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente sobre el aumento de estos fraudes, en los que los estafadores llaman por teléfono asegurando que la persona incumplió con una citación para servir como jurado.

Según la FTC, el engaño suele comenzar con una llamada en la que el supuesto funcionario afirma que la víctima faltó a una selección de jurado o no se presentó a una obligación judicial.

Poco después, los delincuentes pueden enviar mensajes de texto o correos electrónicos con documentos que aparentan ser oficiales, incluyendo supuestas órdenes de arresto.

“¿Recibiste una llamada afirmando que faltaste al servicio de jurado y necesitas pagar? ¿Seguida de un mensaje de texto o correo electrónico con documentos de apariencia oficial que dicen que existe una orden de arresto en tu contra? Por alarmantes que parezcan estas cosas, son una estafa diseñada para robar tu dinero”, señaló la FTC en un comunicado.

Para hacer más creíble la historia, los estafadores suelen identificarse como alguaciles federales, agentes de policía o miembros de oficinas del sheriff.

Incluso pueden mencionar datos personales básicos, como el nombre o la dirección de la víctima, con el fin de generar confianza y aparentar legitimidad.

El objetivo es provocar miedo y urgencia. Los delincuentes aseguran que existe una multa pendiente o amenazan con emitir una orden de arresto si la persona no realiza un pago inmediato.

De acuerdo con The Hill, uno de los afectados relató en Reddit cómo reaccionó cuando recibió una llamada de alguien que decía ser un agente del sheriff del condado de Harris.

“Ese momento de miedo en el que pensé que había ocurrido algo terrible fue suficiente para dejar mi mente en blanco”, escribió el usuario.

“Apostaría a que hacerse pasar por policías hace que esta estafa sea muy efectiva”, añadió.

Alertas en distintos estados

La FTC no es la única agencia que ha advertido sobre este fraude.

El jueves pasado, autoridades del condado de Geauga, en Ohio, alertaron sobre una serie de casos relacionados con falsas citaciones para jurado.

De acuerdo con el medio WJW, varias personas reportaron intentos de estafa y una mujer estuvo a punto de transferir $9,000 a los delincuentes antes de que su banco interviniera y evitara el pago.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) también emitió una advertencia similar en 2024 a los residentes de Georgia, recordando que los delincuentes utilizan tácticas de intimidación para obtener dinero o información personal.

Cómo identificar la estafa

Tanto la FTC como el FBI señalan que existen señales claras que pueden ayudar a detectar este fraude.

Por ejemplo, las autoridades reales no envían órdenes de arresto mediante mensajes de texto o correos electrónicos. Tampoco realizan llamadas telefónicas amenazando con arrestar a una persona de inmediato.

Además, los expertos recuerdan que el identificador de llamadas puede ser falsificado, por lo que ver el nombre de una agencia gubernamental o policial en la pantalla no garantiza que la llamada sea auténtica.

Otra señal de alerta es cualquier solicitud de pago mediante aplicaciones electrónicas, criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias de dinero.

Ninguna agencia gubernamental exige pagos de esa manera por teléfono.

El FBI también enfatiza que las personas que realmente faltan a una convocatoria para jurado reciben notificaciones oficiales por correo postal, no mediante llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Las autoridades recomiendan mantener una actitud de desconfianza ante llamadas inesperadas relacionadas con multas, procesos judiciales o supuestas órdenes de arresto.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

-Desconfiar de llamadas no solicitadas.

-No enviar dinero ni compartir información personal con desconocidos.

-Colgar si la persona intenta presionar o intimidar.

-Verificar cualquier información directamente con tribunales o agencias policiales oficiales.

-Ignorar solicitudes de pago mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o aplicaciones de transferencia.

La FTC también pide a quienes reciban este tipo de llamadas que presenten una denuncia para ayudar a identificar y frenar a los responsables.

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