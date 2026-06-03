La estafa que puede afectar a una familia tras la muerte de un ser querido

Perder a un familiar implica atravesar uno de los momentos más difíciles de la vida. Entre el dolor, las despedidas y los trámites que llegan de golpe, la mayoría de las personas tiene otras preocupaciones mucho más urgentes que pensar en posibles fraudes financieros.

Sin embargo, las autoridades de Nueva York acaban de emitir una alerta sobre un riesgo que muchas familias desconocen: el robo de identidad de personas fallecidas. Se trata de una modalidad de fraude que puede ocurrir semanas o incluso meses después de una muerte y que puede generar problemas financieros inesperados para los seres queridos que quedan a cargo de los asuntos del fallecido.

Según la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York, los delincuentes suelen aprovechar momentos de vulnerabilidad para obtener información personal de personas fallecidas y utilizarla para abrir cuentas, solicitar préstamos, tramitar tarjetas de crédito o realizar otras operaciones fraudulentas.

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El fraude que puede comenzar después del funeral

Para los estafadores, la identidad de una persona fallecida puede resultar especialmente atractiva.

Muchas veces, los familiares están concentrados en el duelo y en resolver cuestiones urgentes relacionadas con la herencia, las cuentas bancarias o los servicios pendientes. Esa situación puede hacer que algunas actividades sospechosas pasen desapercibidas durante un tiempo.

Los delincuentes buscan información como nombres completos, fechas de nacimiento, números de Seguro Social o datos financieros para intentar asumir la identidad de alguien que ya no puede monitorear sus cuentas ni detectar movimientos extraños.

En algunos casos, la información se obtiene a través de filtraciones de datos, documentos descartados de forma incorrecta, redes sociales o incluso obituarios publicados en internet.

El secretario de Estado Walter T. Mosley declaró: “Planificar los detalles o los costos de un funeral puede resultar abrumador para los familiares, por lo que la División de Protección al Consumidor ofrece algunos consejos para gestionar las responsabilidades relacionadas con el final de la vida y evitar a los estafadores que buscan aprovecharse de la situación. Tomar ciertas precauciones puede ayudarle a usted y a sus seres queridos a evitar el fraude al afrontar las cuestiones del final de la vida”.

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El paso que conviene hacer cuanto antes

Las autoridades recomiendan notificar el fallecimiento lo antes posible a las instituciones financieras y organismos correspondientes.

Entre ellos se encuentran:

Bancos y cooperativas de crédito.

Compañías de tarjetas de crédito.

Agencias de informes crediticios.

Compañías de seguros.

Instituciones de inversión.

Organismos gubernamentales relacionados con impuestos y beneficios.

Cuanto antes quede registrado oficialmente el fallecimiento, más difícil será que alguien pueda utilizar esa identidad para realizar operaciones fraudulentas.

La mayoría de los estadounidenses ya tienen decidido cómo será su último adiós, pero no han definido otras prioridades. Crédito: Shutterstock

Un detalle que muchas familias pasan por alto

Los expertos también recomiendan tener cuidado con la información que se comparte públicamente después de una muerte.

Los obituarios cumplen una función importante para informar a familiares y amigos, pero incluir demasiados datos personales puede facilitar el trabajo de los delincuentes.

Por ejemplo, las autoridades aconsejan evitar publicar información sensible como fechas completas de nacimiento, direcciones anteriores, números de identificación o cualquier dato que pueda utilizarse para verificar una identidad.

Las señales de alerta que no deberías ignorar

Hay ciertos indicios que pueden sugerir que alguien está utilizando la identidad de una persona fallecida. Entre ellos, según las autoridades, se destacan:

Facturas de cuentas desconocidas.

Avisos de cobro inesperados.

Correspondencia relacionada con préstamos no solicitados.

Notificaciones bancarias extrañas.

Nuevas tarjetas de crédito emitidas después del fallecimiento.

Consultas inusuales en el historial crediticio.

Si aparece alguna de estas señales, las autoridades recomiendan actuar rápidamente y contactar a las agencias de crédito y a las instituciones involucradas.

Un problema más común de lo que parece

Aunque pocas familias piensan en este riesgo durante el duelo, los especialistas advierten que el robo de identidad de personas fallecidas es una modalidad de fraude conocida desde hace años en Estados Unidos.

Por ese motivo, las autoridades insisten en que proteger la información financiera de un familiar fallecido debe formar parte de los trámites posteriores a una muerte, al mismo nivel que cancelar cuentas, gestionar seguros o informar el fallecimiento a las instituciones correspondientes.

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Señales de alerta de fraude funerario

Las autoridades también advierten sobre la importancia de estar atentos a los “fraudes funerarios”. Y enumeran:

Sitios web falsos : Los estafadores crean sitios web falsos de apariencia realista, que se parecen a una funeraria real u otros negocios legítimos. Algunos también roban o crean obituarios falsos para que los familiares en duelo les envíen dinero para flores, donaciones o artículos conmemorativos inexistentes. Siempre revise cuidadosamente las URL de los sitios web y las instrucciones de quienes organizan los servicios funerarios. Tenga cuidado con las ventanas emergentes y los anuncios sospechosos.

: Los estafadores crean sitios web falsos de apariencia realista, que se parecen a una funeraria real u otros negocios legítimos. Algunos también roban o crean obituarios falsos para que los familiares en duelo les envíen dinero para flores, donaciones o artículos conmemorativos inexistentes. Siempre revise cuidadosamente las URL de los sitios web y las instrucciones de quienes organizan los servicios funerarios. Tenga cuidado con las ventanas emergentes y los anuncios sospechosos. Falta de transparencia en los precios : Según la Regla Funeraria de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la ley del estado de Nueva York, las funerarias están obligadas a proporcionar información sobre precios. Por ley, todas las funerarias deben mantener una lista general de precios actualizada y disponible para los consumidores. Evite las funerarias que no respondan a sus preguntas o no proporcionen una lista de precios detallada.

: Según la Regla Funeraria de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la ley del estado de Nueva York, las funerarias están obligadas a proporcionar información sobre precios. Por ley, todas las funerarias deben mantener una lista general de precios actualizada y disponible para los consumidores. Evite las funerarias que no respondan a sus preguntas o no proporcionen una lista de precios detallada. Presión sobre los familiares para que actúen de inmediato : Los estafadores suelen recurrir a la manipulación emocional para convencer a los familiares de que envíen dinero o información personal rápidamente. Nunca trabajes con ninguna empresa que te haga sentir culpable o te presione para que tomes una decisión. Si tienes dudas, consulta con un amigo o familiar de confianza para conocer su opinión sobre la situación.

: Los estafadores suelen recurrir a la manipulación emocional para convencer a los familiares de que envíen dinero o información personal rápidamente. Nunca trabajes con ninguna empresa que te haga sentir culpable o te presione para que tomes una decisión. Si tienes dudas, consulta con un amigo o familiar de confianza para conocer su opinión sobre la situación. Sin información sobre licencias : Los directores de funerarias deben estar autorizados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH). Consulte esta lista de directores de funerarias autorizados con registros activos en el sitio web del DOH .

: Los directores de funerarias deben estar autorizados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH). Consulte esta lista de directores de funerarias autorizados con registros activos en el sitio web del DOH . Tácticas de venta agresivas o engañosas: Las funerarias no deben intentar obligarle a comprar servicios o productos que no desea. Tenga cuidado con los cargos adicionales al considerar paquetes. Una funeraria no puede obligarle a comprarle el ataúd (puede considerar comprarlo en una tienda local o en línea).

Una forma más de cuidar a quienes ya no están

Cuando una persona muere, la prioridad suele ser acompañar a la familia, organizar la despedida y comenzar un proceso emocional que lleva tiempo. Sin embargo, dedicar unas horas a ordenar documentos, cerrar cuentas y notificar el fallecimiento a las entidades adecuadas puede evitar dolores de cabeza futuros.

En momentos tan sensibles, tomar estas precauciones no es solo una cuestión administrativa. También es una forma de proteger la memoria y el legado de quien ya no está.

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