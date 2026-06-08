La Gran Manzana declara la guerra a las estafas que acechan a los turistas

Un turista llega a Battery Park convencido de que acaba de comprar un boleto oficial para visitar la Estatua de la Libertad. Minutos después descubre que el recorrido no incluye el desembarque en la isla y que deberá pagar cargos adicionales que nunca le mencionaron. A pocas cuadras de allí, una familia acepta un paseo en bicitaxi sin conocer la tarifa real porque el conductor mantiene oculta la tabla de precios. Al final del trayecto, la cuenta resulta mucho más elevada de lo esperado.

Estos son algunos de los engaños que según una investigación del Concejo Municipal de Nueva York, continúan afectando a miles de visitantes en los principales puntos turísticos de la ciudad. Ante la llegada de millones de aficionados por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otros grandes eventos internacionales, las autoridades municipales impulsan una ofensiva de fiscalización y educación pública para frenar prácticas que van desde la publicidad engañosa hasta la operación de servicios sin licencia en Battery Park, las zonas más visitadas de Manhattan y Coney Island.

Los hallazgos fueron recopilados en el informe ‘Engañados en el trayecto’, elaborado por la División de Supervisión e Investigaciones del Concejo Municipal tras una serie de operativos encubiertos, observaciones de campo y decenas de interacciones con vendedores, conductores y operadores turísticos.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, advirtió que la reputación turística de la ciudad está en juego justo cuando la Gran Manzana se prepara para recibir una afluencia histórica de visitantes.

“Proteger a los turistas frente a estafas y actividades fraudulentas debe ser una prioridad absoluta. Para seguir siendo el principal destino turístico del mundo, los visitantes deben sentirse seguros, informados y con la confianza de que recibirán un trato justo“, refirió.

Líderes del Concejo Municipal compartieron los resultados del informe ‘Engañados en el Trayecto’- (Foto Cortesía Gerardo Romo – NYC City Council)

Cómo operan los engaños

La investigación detectó un patrón recurrente: operadores que aparentan ser negocios legítimos mientras eluden licencias, regulaciones y controles de seguridad.

En Battery Park, por ejemplo, investigadores encontraron vendedores de boletos que utilizaban vestimenta y estrategias de mercadeo que los hacían parecer representantes oficiales de los ferris autorizados hacia la Estatua de la Libertad. Sin embargo, muchos operaban sin la licencia requerida y promocionaban recorridos que no ofrecían lo que los turistas creían estar comprando.

Uno de los hallazgos más frecuentes fue la confusión deliberada entre los recorridos turísticos que rodean Liberty Island y los servicios oficiales que permiten desembarcar en la isla y visitar el monumento.

Los investigadores también documentaron vehículos que se promocionaban como servicios oficiales de transporte compartido pese a no estar registrados ante la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), así como conductores que ofrecían traslados en aeropuertos y zonas turísticas sin las autorizaciones correspondientes.

Las tarifas ocultas

Los bicitaxis volvieron a aparecer entre las mayores fuentes de quejas. Según el informe, numerosos conductores ocultaban intencionalmente los letreros obligatorios donde deben exhibirse las tarifas o simplemente omitían informar cuánto costaría realmente el recorrido antes de iniciar el viaje.

En algunos casos, los pasajeros eran informados de que el servicio se cobraba “por minuto”, pero nunca se les indicaba cuál era el precio exacto por cada minuto de trayecto.

El resultado era una desagradable sorpresa al final del recorrido, cuando los visitantes recibían facturas considerablemente superiores a lo que habían imaginado.

Paralelamente, el Concejo impulsa una estrategia de educación pública destinada a que los visitantes aprendan a identificar señales de alerta antes de contratar un servicio o comprar boletos turísticos.

La iniciativa está vinculada a la legislación Intro 847-A, recientemente aprobada por la Cámara, que obliga al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador a desarrollar materiales educativos específicos para turistas sobre las estafas más comunes en la ciudad.

El desafío del Mundial

La preocupación del Concejo Municipal cobra especial relevancia porque la ciudad se encuentra a las puertas de uno de los mayores eventos turísticos de su historia reciente.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 atraerá a millones de aficionados nacionales e internacionales al área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. A ello se suman otros eventos de alto perfil como las celebraciones de América 250 y una intensa temporada de actividades deportivas y culturales.

Para las autoridades, el riesgo es que miles de visitantes se conviertan en blancos fáciles de operadores oportunistas que buscan aprovechar el desconocimiento de quienes llegan por primera vez a la ciudad.

Además del perjuicio económico para los turistas, los funcionarios advierten que estas experiencias pueden afectar la imagen global de Nueva York como destino turístico.

“Ante la previsión de más de un millón de visitantes por los grandes eventos del verano, debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger tanto a los visitantes como a los neoyorquinos de las estafas señaladas en este informe”, declaró el concejal Harvey Epstein, presidente de la Comisión de Protección al Consumidor y al Trabajador.

Una cuestión de imagen para Nueva York

Más allá de las multas y los operativos, la investigación plantea una preocupación mayor: la experiencia que se llevarán millones de visitantes cuando lleguen a Nueva York durante el Mundial.

Desde el primer paseo en bicitaxi hasta la excursión para ver la Estatua de la Libertad, las autoridades buscan evitar que la primera impresión de la ciudad quede marcada por cobros ocultos, falsas promesas o servicios ilegales.

Con la mirada del mundo puesta sobre Nueva York en 2026, el Concejo Municipal considera que proteger a los turistas es también una forma de proteger una de las industrias más importantes de la ciudad y la reputación internacional que la acompaña.

La estrategia: