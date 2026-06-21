DHS anuncia un gran dispositivo de seguridad para las celebraciones del 4 de julio

Estados Unidos prepara un amplio operativo de seguridad para las celebraciones del próximo 4 de julio, fecha en la que el país conmemorará el 250 aniversario de su independencia y espera una elevada afluencia de ciudadanos en distintos puntos del territorio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó este domingo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabaja junto con agencias estatales y locales para reforzar la protección durante los festejos.

“Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Las autoridades prevén que la coincidencia de la festividad con un sábado impulse los desplazamientos y la participación en los actos programados para la fecha, considerada especialmente simbólica este año por cumplirse dos siglos y medio desde la firma de la Declaración de Independencia en 1776.

Policías de todo el país

Mullin explicó que el operativo involucra a diferentes cuerpos policiales de todo el país. “Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación”, señaló.

Además de las medidas de seguridad, el Gobierno federal prepara una serie de actividades conmemorativas en Washington. Entre ellas, destacó un espectáculo de fuegos artificiales que, según adelantó el funcionario, buscará establecer un récord mundial.

También está previsto que los 50 estados tengan representación en el National Mall, donde se exhibirán elementos que reflejen sus aportes a la historia y el desarrollo del país.

Durante la entrevista, Mullin elogió al presidente Donald Trump y aseguró que “nadie organiza una fiesta como el presidente”, al referirse a los preparativos para una de las celebraciones más importantes de la historia reciente de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• Trump confirma investigación policial tras supuestos actos de vandalismo en el estanque reflectante

• Proyecto de Trump para pintar el estanque de Lincoln multiplica su presupuesto

• Un monumental declive