Trump confirma investigación policial tras supuestos actos de vandalismo en el estanque reflectante

El presidente Donald Trump aseguró que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue vandalizado con malas intenciones y anunció que las fuerzas del orden se encuentran investigando este presunto hecho activamente, mientras el gobierno republicano se apresura a reparar el reciente deterioro del estanque, pocos días después de su renovación de casi $15 millones de dólares ordenada por el mandatario.

“Hemos tenido serios problemas de vandalismo en el hermoso estanque reflectante”, expresó Trump en una publicación en redes sociales sin aportar evidencias al respecto. “Las algas han desaparecido en un 75%, y el problema pronto se solucionará por completo. Afortunadamente, la zona vandalizada es pequeña y se reparará a principios de la próxima semana”.

We’ve cleaned, renovated, and beautified over 45 Monuments and Memorials, 28 Statues, and 22 Fountains in Washington, D.C. Things are really looking good in our Nation’s Capital, and add to that the fact that when I became President, Crime was rampant, and now, Washington, D.C.,? pic.twitter.com/Og32Ep0obe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 20, 2026

Dicha publicación llega un día después de que el material azul del fondo del estanque empezara a desprenderse. La Piscina Reflectante fue pintada de azul y rellenada de nuevo en las últimas semanas como parte de la costosa renovación.

Trump vinculó el supuesto acto de vandalismo en el Estanque Reflectante con el misterioso grabado del número “8647” en el césped del National Mall, que tuvo lugar días antes, informó CNN.

“Al igual que hace tres días, destrozaron el césped que rodea la piscina, y también han hecho todo lo posible por dañar la superficie interior recién instalada. No son diferentes de los productos químicos que se usaron en el National Mall; utilizaron algo similar en la piscina reflectante para intentar destruir y desprestigiar nuestra hermosa obra”, afirmó Trump.

Según el lenguaje coloquial, el 86 puede representar deshacerse de algo o tirarlo. Trump es el presidente 47. La frase que ha usado recientemente para expresar oposición al ejecutivo republicano.

Una nueva imagen muestra los números con un aspecto más marcado que cuando fueron descubiertos originalmente grabados en el National Mall en Washington D.C., hace más de una semana.

Los números “4” y “6” en principio eran difíciles de distinguir, pero ahora resaltan mucho más . La semana pasada, el Departamento del Interior actuó rápidamente para solucionar el problema de los números, que un vocero calificó de “vandalismo desquiciado”.

En un inicio, se estimó que las renovaciones del estanque reflectante de Trump costarían $1.8 millones de dólares. El costo del proyecto asciende actualmente a 14.7 millones de dólares, de acuerdo con un resumen del contrato adjudicado por el Departamento del Interior a Atlantic Industrial Coatings.

En su publicación del viernes en la noche, Trump elogió sus proyectos en Washington D.C., un objetivo muy importante en su segundo mandato, y criticó a los demócratas por no haber arreglado la piscina antes.

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