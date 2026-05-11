Proyecto de Trump para pintar el estanque de Lincoln multiplica su presupuesto

El proyecto impulsado por el presidente Donald Trump para renovar el estanque reflectante ubicado frente al Lincoln Memorial terminó disparando sus costos muy por encima de lo previsto inicialmente por la Casa Blanca.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el contrato más reciente firmado por el Departamento del Interior fija el gasto de las obras en $13,1 millones de dólares, pese a que Trump había asegurado meses atrás que el plan tendría un costo cercano a $1,8 millones de dólares.

La remodelación contempla reparar filtraciones y recubrir el fondo del estanque con pintura azul, una idea promovida personalmente por el mandatario, quien considera que el agua del lugar tenía una apariencia deteriorada.

Contrato directo y presión por acelerar trabajos

La empresa seleccionada para ejecutar el proyecto fue Atlantic Industrial Coatings, contratada sin un proceso abierto de competencia. El Gobierno justificó la decisión alegando que cualquier retraso podía generar consecuencias graves para la administración federal.

Trump quiere que las obras estén terminadas antes de las celebraciones del 4 de julio de 2026, cuando el país conmemorará los 250 años de la independencia estadounidense.

A comienzos de mayo, el presidente acudió personalmente al sitio para revisar el avance de los trabajos y recorrió el estanque ya vaciado mientras observaba las reparaciones.

La empresa ya había trabajado para Trump

Atlantic Industrial Coatings no es una desconocida dentro del entorno empresarial del mandatario. La compañía participó anteriormente en trabajos de mantenimiento vinculados a propiedades de Trump en Virginia, incluyendo áreas acuáticas de uno de sus clubes de golf.

El sobrecosto del estanque se suma además a otro proyecto promovido por el presidente: el nuevo salón de baile de la White House, cuyo presupuesto pasó de $200 millones a $400 millones de dólares.

El estanque reflectante es uno de los puntos más reconocibles de la capital estadounidense. Se extiende frente al monumento dedicado a Abraham Lincoln y refleja a distancia el obelisco erigido en honor a George Washington.

El lugar quedó marcado en la historia moderna de Estados Unidos tras albergar en 1963 el discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. y también apareció en una de las escenas más recordadas de Forrest Gump.

Con información de EFE.

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