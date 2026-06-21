Egipto remonta de la mano de Salah y tumba a Nueva Zelanda con un 3-1 el Mundial 2026

La selección de Egipto sacó su jerarquía y le dio la vuelta al marcador para imponerse por 3-1 ante Nueva Zelanda. Los ‘Faraones’ se sobrepusieron a un arranque errático y cosecharon su primer e histórico triunfo en el Mundial 2026.

Los oceánicos pegaron primero, en el minuto 15, tras un tiro de esquina ejecutado por Tim Payne. El central Finn Surman emergió en solitario en el corazón del área chica para conectar un testarazo que batió a un exigido arquero Mostafa Shobeir.

Egipto sintió el golpe y se apoderó de la posesión, pero careció de precisión. Al minuto 41, el mediocampista Hamdy Fathy tuvo que abandonar el terreno de juego entre gestos de dolor por una aparente lesión muscular, obligando el ingreso de Ramy Rabia.

La charla técnica en los vestuarios transformó por completo la actitud de los africanos. Al minuto 58, Mohamed Hany envió un centro preciso desde el carril derecho que Mostafa Zico conectó con potencia doblándole las manos al arquero Max Crocombe para el 1-1.

Con el envión anímico, Mohamed Salah se inventó una pared corta con Zico en el borde del área, para perfilarse y sacar un disparo sutil al rincón de la portería neozelandesa, poniendo el 2-1 en el marcador al minuto 67.

Egipto no levantó el pie del acelerador y amplió la ventaja en el minuto 82. Salah cobró un córner con rosca al primer palo y Trézéguet se anticipó a toda la zaga neozelandesa con un fiero cabezazo que ponía un provisional 3-1 en el luminoso.

Con el pitido final en el minuto 100, Egipto sella una victoria de oro puro que recompensa su ambición ofensiva y pone patas arriba el grupo, dejando claro que este plantel tiene el carácter necesario para soñar en grande en suelo norteamericano.

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