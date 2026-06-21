Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial en la goleada de España 4-0 a Arabia Saudita

Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial en la goleada 4-0 de España sobre Arabia Saudita en el Mercedes‑Benz Arena de Atlanta. A días de cumplir 19 años, el extremo del Barcelona se estrenó este domingo como goleador mundialista abriendo el marcador para la Roja.

Luis de la Fuente introdujo cuatro cambios respecto al debut ante Cabo Verde. Uno de ellos fue Yamal, que necesitó apenas diez minutos para demostrar su impacto.

Una transición rápida por la derecha, con Oyarzabal recibiendo abierto y filtrando un pase raso al área, terminó con Yamal llegando libre al segundo poste para empujar el 1-0.

LAMINE YAMAL MAKES HISTORY WITH HIS FIRST-EVER FIFA WORLD CUP GOAL! ??



In just the 10th minute of his first start, the 18-year-old finds the scoresheet for Spain pic.twitter.com/lCRbt56lo5 — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

Al 21’, España siguió moviendo la pelota con paciencia. Tras una jugada de córner en la que Dani Olmo remató y Oyarzabal atacó el hueco, empujó la pelota.

Oyarzabal sent a beautiful ball in to get the assist on Lamine Yamal's goal ? pic.twitter.com/kIMhLo9wgy — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

Tres minutos más tarde, la figura de la Real Sociedad firmó su doblete. En otro córner, Oyarzabal apareció en el segundo poste y remató en solitario.

Fue uno de los dobletes más rápidos en la historia de los mundiales junto con el de Toni Kroos en Brasil 2014. El atacante se convirtió en el primer jugador que registra dos goles y una asistencia en los primeros 24 minutos de un partido de Copa del Mundo.

IT'S AN OYARZABAL BRACE IN UNDER 3 MINUTES ??



The ball didn't even touch the ground on this play pic.twitter.com/ktTAt0Xhn5 — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

El cuarto tanto llegó al inicio del segundo tiempo. Marc Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid, remató dentro del área chica tras un córner y un desvío en el central saudí Al‑Tambakti terminó por introducir la pelota en el arco.

It's now 4-0 Spain early in the second half ??



Marc Cucurella off the defender for an own goal! pic.twitter.com/9WIMopTqys — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

Récord de Lamine Yamal

Con 18 años y 343 días, Lamine Yamal se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de los mundiales en anotar el primer gol de un partido.

Solo lo supera Pelé, que lo hizo con 17 años y 241 días en 1958 ante Gales. Detrás aparecen Divock Origi (19 años y 65 días en 2014), Martin Hoffmann (19 años y 88 días en 1974), Jude Bellingham (19 años y 145 días en 2022) y Kylian Mbappé (19 años y 183 días en 2018).

España ahora pone la mirada en su próximo compromiso del Mundial ante Uruguay para cerrar su participación en la fase del Grupo J.



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