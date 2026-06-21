El muro de Curazao: Eloy Room, el portero de 37 años que igualó el récord de atajadas de Tim Howard en un partido mundialista

Eloy Room, arquero de 37 años y titular del Miami FC en la USL, firmó una actuación monumental e histórica el pasado sábado en el Mundial 2026. El guardameta se mandó 15 atajadas e igualó el récord histórico de Tim Howard en un Mundial.

El récord de Tim Howard nació en aquel partido inolvidable del Mundial 2014 ante Bélgica, cuando el arquero estadounidense firmó 15 atajadas, la mayor cantidad registrada en un encuentro de Copa del Mundo desde que existen datos oficiales.

Por su parte, las paradas sirvieron para sostener a una Curazao que sobrevivió a una noche de asedio total. Room no solo tapó, sino que aportó 16 recuperaciones de balón, salió con decisión a cortar balones sueltos y hasta ejecutó una acción de líbero en los primeros minutos que evitó un pase filtrado peligroso.

Su participación fue constante, pues tuvo 51 intervenciones con el balón. Room completó 11 de 30 pases, condicionado por la presión alta rival.

El juego directo fue su vía de escape y el medio por el que Curazao ganaba bocanadas de aire y transicionaba para complicar a Ecuador.

En total, 26 envíos largos, con siete precisos, casi siempre para alejar el peligro y disputar segundas jugadas. En campo contrario acertó siete de 23; en campo propio, cuatro de siete.

Las quince atajadas de Eloy Room

All 15 saves from Curaçao’s @EloyRoom, the 2nd-most ever in a Men’s FIFA World Cup match ??



The 37-year-old @USLChampionship goalkeeper for @TheMiamiFC was just one save shy of Tim Howard’s record 16 saves pic.twitter.com/vKXiHuLp0n — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 21, 2026

En dos partidos mundialistas esta temporada, Room promedia 19 paradas y ya suma una portería a cero. Ha recibido siete goles, lo que hace que este arco invicto sea aún más valioso en el Grupo E.

Sus cifras del año incluyen 14 paradas dentro del área, cinco fuera, una salida segura y una carrera exitosa fuera del área.

No es la primera vez que Room firma un partido como este. El nacido en Países Bajos tuvo una actuación de 15 atajadas en la Copa Oro 2019 en la victoria 1-0 sobre Honduras.

Para un arquero que compite en la USL Championship, la actuación no solo fue histórica, sino inesperada y sorpresiva, que se une a la del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien con siete atajadas clave arrancó dos puntos a España en el debut y ahora es uno de los jugadores más seguidos del mundo en redes sociales.



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