Japón elimina a Túnez con goleada 0-4 en el partido 1.000 de la historia de los mundiales

La selección de Japón eliminó a Túnez del Mundial 2026 con una victoria contundente de 0-4 en Monterrey en el partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo. El triunfo deja a los nipones en la segunda posición del Grupo F, detrás de Países Bajos.

El estreno de Renard como seleccionador se torció rápidamente. El encuentro se inclinó muy temprano y a los 3 minutos, Daichi Kamada abrió el marcador tras un centro raso de Keito Nakamura que el mediocampista resolvió con un taconazo dentro del área.

Gol de vestuario y plan de partido a la basura para un Renard que hizo historia en Qatar 2022 ganando en el debut a Argentina con Arabia Saudita.

Media hora después, Ayase Ueda amplió la ventaja con un remate cruzado desde el borde del área que dejó sin opciones al arquero Dahmen.

En la segunda mitad, Japón mantuvo el control del juego y encontró más espacios. Junya Itō convirtió el tercero al minuto 68 tras un pase filtrado de Ueda, definiendo con calma en el mano a mano.

El propio Ueda cerró la goleada con un cabezazo al 82 luego de un centro de Kaishu Sano. La superioridad japonesa fue clara: 55 % de posesión, 10 remates al arco y dominio del espacio y tiempo del partido.

Túnez apenas generó dos disparos peligrosos y nunca logró incomodar a un rival que manejó el ritmo sin sobresaltos.

Los cuatro goles japoneses

Japan took care of business in Monterrey against Tunisia ?? pic.twitter.com/kCEexWBs1I — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 21, 2026

El duelo también tuvo un matiz histórico. Los árbitros, encabezados por el rumano Istvan Kovacs, lucieron uniformes con detalles dorados y un parche especial para conmemorar el partido número 1.000 de los Mundiales.

Tras la derrota, el técnico francés Hervé Renard, recién llegado al banquillo tunecino tras la salida de Sabri Lamouchi, reconoció la diferencia entre ambos equipos. “Nos enfrentamos a un equipo que está muy por encima de nosotros”, dijo.

El resultado deja a Túnez en el último lugar del grupo y obligado a bailar con la más fea del grupo, Países Bajos, quien tiene cuatro unidades tras empatar a dos goles con los nipones y golear 5-1 a Suecia.

El país asiático está oficialmente y matemáticamente eliminado, así gane ante Países Bajos.



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